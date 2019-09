Soldi dei clienti trattenuti, condannato avvocato di Lugo

LUGO. In due occasioni si sarebbe tenuto senza titolo denaro dei suoi clienti. Per questo motivo l’avvocato del foro di Ravenna era stato denunciato e nel 2015 era iniziato il processo che lo vedeva accusato di infedele patrocinio e di appropriazione indebita. Ieri mattina il giudice Antonella Guidomei ha tratto la sua decisione, assolvendo il legale lughese per l’infedele patrocinio e condannandolo invece a 10 mesi di reclusione - pena sospesa - per i due episodi di appropriazione indebita.

