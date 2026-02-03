Sanremo, ora si scommette anche su come porterà i capelli Laura Pausini

C’è molta attesa per il Festival di Sanremo, quest’anno in programma dal 2 al 28 febbraio. Come si sa, un appuntamento non solo musicale ma anche di costume. A dare conferma a questa tesi c’è il mondo delle scommesse. Come sostiene Agimeg in questi giorni non si scommette solo su chi sarà il vincitore della rassegna canora (la favorita sembra essere Serena Brancale davanti a Fedez e Masini) o chi vincerà la serata cover o chi sarà l’ultimo in classifica. Tra le scommesse c’è anche l’outfit dei presentatori. Su Carlo Conti si scommette per esempio su cosa indosserà fra papillon o cravatta. Sulla romagnola Laura Pausini su come porterà i capelli alla prima serata: raccolti o sciolti? Quota a 2,55 nel primo caso, a 1,55 nel secondo.