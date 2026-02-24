Laura Pausini da stasera a Sanremo tra amarcord e odiatori social

SANREMO. C’è una romagnola sul palco dell’Ariston. E non una qualunque. Laura Pausini, nata a Solarolo, in provincia di Ravenna, torna a Sanremo da protagonista assoluta: co-conduttrice della 76ª edizione del festival, al fianco di Carlo Conti, sarà lei la presenza femminile di questa kermesse che si apre questa sera.
Alla conferenza stampa di presentazione, la cantante si è presentata emozionata ma determinata, con la stessa grinta che 32 anni fa, giovanissima, la portò a vincere tra le Nuove Proposte con La solitudine. «La prima volta che sono venuta avevo 18 anni, ero ingenua e innocente», ha ricordato, ammettendo con ironia che ogni volta che vede la scritta del festival le viene in mente “il Lexotan”, prontamente ribattezzato “il Carlotan” dal conduttore, tra le risate della sala.
Stavolta, però, è diversa. «Questo invito è venuto anche in un momento in cui mi sento più serena e più tranquilla», ha detto rivolgendosi a Conti. «Non mi sono sentita mai così. Non ho paura e sono emozionata». Una serenità conquistata, quella di Laura, figlia della sua storia personale e di una carriera costruita palmo a palmo in tutto il mondo, restando sempre fieramente italiana.