Gianna, la portalettere di Solarolo diventa Cicerone per il mondo di Laura Pausini

Da poco più di un mese Solarolo è passato dalla sua quiete agricola agli onori della cronaca nazionale ed internazionale grazie all’apertura della Casa Museo dedicato alla sua figlia illustre: Laura Pausini. Qui, da oltre trent’anni, la musica è parte della vita quotidiana come una specie di colonna sonora che scandisce il tempo della comunità. Grazie ad un vero e proprio pellegrinaggio laico-musicale l’antica “solarium” illumina la culla di quelli che sono i luoghi natali di una delle voci più emozionanti del nostro tempo. Gianna Ranaldi, postina di professione ma quando occorre anche “Cicerone” e soprattutto punto di riferimento per le persone anziane che vivono da sole. Originaria di Bagnara di Romagna, dal 1988 è une delle portalettere che serve la zona agricola del ravennate e da sei proprio la cittadina di Solarolo. In ogni condizione atmosferica, tutti i giorni, Gianna arriva dal centro di distribuzione di Lugo di Poste Italiane per portare la corrispondenza agli abitanti. Con la sua inconfondibile divisa gialla, ne conosce strade, persone e addirittura i segreti ed è per questo che spesso è lei stessa a suggerire ai fans che si recano a Solarolo i luoghi di Laura. “Venire a Solarolo – spiega Gianna - è un viaggio immersivo attraverso le tappe dell’infanzia di una cantante e persona straordinaria, anche se non la conosco personalmente. È una tappa fondamentale per chi vuole entrare davvero nel cuore di una storia fatta di musica e armonia”

Il viaggio nei luoghi dell’infanzia della Pausini

La “gita” con Gianna è un tuffo nella storia e nella vita della cantante e del paese. La prima tappa obbligata è proprio la casa natale di Laura, in via Ferdinando Santi 14 tranquilla via residenziale che costeggia l’omonimo Parco della Musica, oggi sede del museo a lei dedicato. Fra i posti che consiglia c’è anche la scuola elementare, dove la cantante mosse i suoi primi passi, per poi giungere alla parrocchia di San Sebastiano dove cantava nelle messe insieme al padre Fabrizio. “A Solarolo – continua Gianna – sono tanti i fans che già negli anni scorsi si erano recati a visitarla. Testimone di questo passaggio è la silenziosa buchetta dell’ufficio postale, a due passi dalla casa di Laura, che raccoglie pure qualche cartolina”.

L’incontro con la gente