Solare, l’Emilia-Romagna è la terza Regione per impianti

La Regione Emilia-Romagna è la terza in Italia per numero di impianti fotovoltaici. E ha la medaglia di bronzo anche per potenza installata. È questa la fotografia che fa il dossier di Energred sulle strutture che “rubano” energia dal sole. Ad oggi in tutta Italia sono già operativi 986.313 impianti di tutte le taglie, per una potenza che arriva a 22,5 GigaWatt. Secondo le analisi tendenziali di Energred, questi numeri sono in crescita e arriveranno a 23 GigaWatt entro dicembre di quest’anno, con un’aggiunta alla rete di 554 impianti in più. Per quanto riguarda il loro numero, il primo posto va alla Lombardia con 153.339 impianti, seguita da Veneto (140.883 impianti) ed Emilia-Romagna (102.827 impianti). Quindi, è possibile tracciare un vero e proprio triangolo italiano dell’energia solare. Poi, in questa stessa classifica fatta su base regionale, ci sono seguono Piemonte (68.520), Lazio (66.112), Sicilia (63.068), Puglia (57.243), Toscana (51.243), Sardegna (41.839) e Campania (39.219), che messe insieme totalizzano oltre tre quarti del totale. In Emilia-Romagna la presenza del solare è diffusa nelle città, tanto che il terzo posto regionale non trova conferme tra le aree urbane del Paese. È infatti Roma a posizionarsi al primo posto con 39.365 impianti, seguita sul podio da Brescia (31.856) e Treviso (31.770). Le altre province nella top-10 sono Padova (29.243), Vicenza (25.879), Torino (24.965), Bergamo (22.219), Verona (22.182), Milano (21.278) e Venezia (21.258). Per quanto riguarda invece la potenza installata, invece, al primo posto c’è la Puglia con 2,975 GW, seguita dalla Lombardia (2,668 GW) e dall’Emilia-Romagna (2,266 GW). Seguono Veneto (2,194 GW), Piemonte (1,775 GW), Sicilia (1,525 GW), Lazio (1,478 GW), Marche (1,153 GW), Sardegna (1 GW) e Campania (0,913 GW). Cambiando prospettiva, secondo quanto ha potuto appurare Energred, a settembre 2021 risulta un installato fotovoltaico pro-capite nel nostro paese pari a 434 watt. Un traguardo di tutto rilievo, se consideriamo che a fine 2010 questo valore era di appena 61 watt. Le regioni con il valore procapite più elevato sono Marche (756 watt procapite), quasi il doppio della media nazionale pari appunto a 434 watt, Puglia (741 W) e Basilicata (696 W) che si collocano sul podio. A seguire Sardegna (610 W), Molise (599 W), Abruzzo (596 W), Umbria (588 W), Emilia-Romagna (508 W), Friuli-Venezia Giulia (481 W) e Veneto (447 W). Undici anni, dunque, di vera e propria corsa al solare.