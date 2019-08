Trionfo europeo per la Poderi Dal Nespoli Forlì, che a Praga batte in finale le olandesi del Terrasvogels (4-2) e conquista la sua sesta Coppa delle Coppe. Una partita soffertissima, vinta in rimonta dopo lo 0-2 iniziale grazie al singolo vincente di Beatrice Ricchi al quinto inning e all'ottima prova sul monte del rilievo americano Sarah Pauly.

