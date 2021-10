Softball, Forlì vince lo scudetto VIDEO

FORLI’. Forlì festeggia il suo quinto scudetto. La Poderi Dal Nespoli batte il

Bollate anche in garatre (6-2) e completa l’opera vincendo 3-0 la

finale tricolore. Una stagione trionfale per la società del presidente

Bombacci che ha fatto l’en-plein vincendo Coppa dei Campioni e

scudetto. Gioia incontenibile delle ragazze tricolore e coro di “Romagna Mia” per festeggiare.