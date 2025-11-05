Viaggio in Marocco: un’esperienza indimenticabile frutto anche del lavoro prezioso degli esperti locali

Grazie al marchio Evaneos e alla sua piattaforma estremamente intuitiva, pianificare le varie tappe di una vacanza in Marocco si rivela estremamente semplice. Oltre a garantire un'esperienza unica, Evaneos sposa una filosofia di viaggio volta a rispettare sia i turisti che le destinazioni.

Perché scegliere il Marocco per una lunga vacanza

Programmare un viaggio in Marocco è una splendida idea per conoscere una cultura e un modo di vivere che, pur lontani dalla visione occidentale, continuano a stupire il mondo. E' sufficiente osservare qualche cartolina o alcune foto online per comprendere come a impreziosire il Marocco sia innanzitutto il suo magico paesaggio, incantevole a ogni ora del giorno e della notte. Ed è proprio la capacità nell'immergere i visitatori in un'atmosfera impareggiabile a promuovere il Paese come meta ideale sia di coppie che di famiglie.

Nello Stato africano con il supporto di Evaneos

Evaneos si propone come prezioso alleato per chiunque desideri concedersi una vacanza nel Paese nordafricano. Il marchio, nato nel 2009 in Francia, si avvale di un portale ideato per rispondere alle esigenze di viaggiatori anche molto diversi tra loro. La carta vincente è stata quella di mettere questi ultimi direttamente in contatto con gli agenti di viaggio locali arrivando a offrire viaggi su misura attraverso itinerari personalizzati. Tali esperti assumono il ruolo di guide essenziali grazie alla loro profonda conoscenza di rotte e condizioni di viaggio.

Un'immersione nella storia

Appartengono alla lista dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO le medine di Marrakech, Fès ed Essaouira. La prima, nota per i suoi quartieri medievali e per l'università, è ritenuta allo stesso tempo il centro culturale e spirituale del Paese. Sono la Medina, la piazza Jemaa el-Fna e i mercati tradizionali arabi (i souk) le attrazioni più apprezzate della “città rossa”, Marrakesh. Non rientra tra le mete turistiche tradizionali, ma è sicuramente meritevole di una visita Meknès, divenuta famosa come la “Versailles del Marocco” (o come “città dei cento minareti”). Anche l’attuale capitale del Marocco, Rabat, ha tanto da offrire, a partire dagli edifici governativi e dalla Medina sul mare.

Dalle montagne dell'Atlante a Tetouan

Dal punto di vista naturalistico il Marocco ha tutto per sorprendere anche i viaggiatori più esperti. Le escursioni giornaliere o i trekking più impegnativi verso le montagne dell'Atlante, passando per le grandi distese tipiche del deserto del Sahara, le occasioni per ammirare panorami unici non mancano. Partendo da Ouarzazate, ad esempio, è possibile incontrare le dune rosa di Merzouga, o spingersi fino alle oasi di Erg Chegaga. Chi preferisce il mare ha nelle acque calde di Agadir una meta consigliata per cominciare a esplorare la Costa Atlantica e ottimo punto di partenza alla volta del Parco Nazionale di Souss-Massa. Si trovano nella costa mediterranea Chefchaouen, soprannominata la “Città blu” e Tetouan, un tempo capitale del protettorato spagnolo, che spicca per le tradizionali case bianche.

Le persone interessate a un viaggio in Marocco, optando per Evaneos, compiono una scelta che, fin dal primo approdo sulla piattaforma, si rivelerà ottimale. Una decisione che permetterà di avere a disposizione i migliori esperti locali; e nessuno può dire di conoscere una meta meglio di chi ha il privilegio di viverla ogni giorno. Affidarsi a Evaneos significa anche offrire il proprio supporto a una forma di turismo più sostenibile e responsabile. Fin dalla sua prima apparizione il marchio si è impegnato al fine di lasciare un impatto positivo su economie locali, cultura e popolazioni, arrivando a selezionare con assoluto rigore le agenzie locali.