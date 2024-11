Viaggiare lontano dai luoghi comuni

Cambiare direzione

Spesso il poco tempo a disposizione per viaggiare è ottimizzato scegliendo mete facilmente raggiungibili in aereo e consumando la nostra vacanza a tappe forzate, nella speranza di poter vedere quante più cose possibili, almeno il tempo sufficiente per fotografarle e caricarle sul nostro profilo social. Infine altrettanto velocemente ci imbarcheremo sul volo di ritorno per riprendere la vita di tutti i giorni.

Come sfuggire a questa logica, lasciando alle spalle frenesia e agonismo per abbracciare un tipo di esperienza più umano? In molti se lo sono chiesti, e in molti hanno trovato delle risposte. Senza spingerci a soluzioni estreme, un primo semplice passo per tornare a vivere il senso profondo del viaggio è quello di cambiare mezzo di trasporto. La strada può così tornare a essere al centro dell’esperienza: non più semplice metafora, essa ritrova tutto il suo potere seduttivo e lo esercita sulla pelle e negli occhi di chi la sceglie.

Solo chi ha iniziato un viaggio on the road può conoscere il senso di euforia che si prova prima della partenza, la leggerezza che ci solleva fin dai primi chilometri, e la magia di raggiungere finalmente una grande città o un piccolo paesino dopo molta strada.

Impariamo a conoscere per gradi, prima dell’arrivo, la nostra meta, le colline intorno, abbiamo potuto osservare il cielo e le nuvole cambiare forma e colori, abbiamo attraversato fiumi e passi montani. Solo in questo modo il mondo davanti ai nostri occhi si schiude come un fiore dopo il lungo inverno.

Prima volta on the road? Alcuni semplici tips

Il fascino del viaggio su strada, ovviamente ha un prezzo, modesto per le emozioni che saprà regalarvi, ma di cui bisogna comunque tenere conto.

Mettersi in prima persona alla guida del proprio mezzo, sia esso un’automobile una moto o un camper, richiede una preparazione logistica proporzionale alla distanza da percorrere, al numero delle mete e alla difficoltà della strada.

Prenotare gli alloggi nelle mete scelte è ovviamente il primo passo. Il secondo potrebbe sfuggire ai neofiti del viaggio su strada; il problema del posto auto una volta giunti a destinazione è spesso ignorato, con conseguenze piuttosto sgradevoli: una volta raggiunta la metà infatti, parcheggiare vicino al nostro alloggio potrebbe rivelarsi un’ardua impresa. Per questo motivo è consigliabile prenotare in anticipo anche un posto auto, così da risparmiare tempo e da trovare la soluzione migliore per le nostre esigenze.

Adesso possiamo iniziare a pensare al viaggio vero e proprio; è importante preparare un itinerario in cui la distanza tra le diverse mete sia proporzionata e che i tempi di guida continua non superino le quattro ore. È infatti consigliabile, alternare fasi di riposo e fasi di guida, o qualora sia possibile, alternare le fasi di guida con i nostri eventuali compagni di viaggio.

Oggi grazie alla tecnologia possiamo muoverci in relativa sicurezza: possiamo controllare in tempo reale la situazione del traffico e le condizioni meteo, cercare luoghi dove trovare ristoro, benzinai e molto altro ancora. Tuttavia c’è ancora qualcosa che sfugge al controllo dei servizi online: tra queste cose rientra il controllo dell’auto prima della partenza. È importante, infatti, prima di mettersi in viaggio, verificare che i componenti della nostra auto siano in buone condizioni. Se non si ha dimestichezza con la meccanica è consigliabile recarsi da un meccanico e chiedere un check up sullo stato di salute del nostro mezzo.

A questo punto non resta che chiudere le valigie, fare un respiro profondo, e assaporare il momento.