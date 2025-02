Vendita di farmaci online: cosa prevede la legge?

Negli ultimi anni, l’acquisto di farmaci online ha registrato una crescita significativa, grazie alla digitalizzazione e alla crescente fiducia nei canali di e-commerce. Tuttavia, questo fenomeno ha reso necessaria una regolamentazione stringente per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire la distribuzione di farmaci contraffatti.

La vendita online di farmaci in Italia è disciplinata dal D.lgs. 17/2014, che recepisce la Direttiva 2011/62/UE, integrandosi con il D.lgs. 219/2006. A supporto di questa normativa, il Ministero della Salute ha emanato diverse circolari nel 2016 per definire le modalità operative e i requisiti di autorizzazione. L’obiettivo principale è assicurare che solo operatori qualificati possano vendere farmaci online, garantendo trasparenza e sicurezza per gli utenti.

Chi può vendere farmaci online e quali prodotti sono ammessi?

Non tutte le farmacie e parafarmacie possono vendere farmaci online. Solo gli esercizi autorizzati possono farlo, ovvero:

● Farmacie con licenza del Ministero della Salute.

● Parafarmacie registrate ufficialmente.

● Corner salute della grande distribuzione, purché autorizzati alla vendita di farmaci senza prescrizione.

Per quanto riguarda i prodotti, la legge consente la vendita esclusivamente di:

● Farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP).

● Farmaci da banco (OTC).

● Prodotti parafarmaceutici e omeopatici, a meno che il produttore non specifichi la necessità di una prescrizione.

Sono invece vietati:

● Farmaci con obbligo di prescrizione.

● Medicinali veterinari soggetti a ricetta.

● Formule officinali e galeniche.

Per garantire la sicurezza del consumatore, è proibita la vendita tramite marketplace e piattaforme di terze parti come Amazon o eBay. La commercializzazione deve avvenire esclusivamente attraverso il sito ufficiale della farmacia, che deve essere registrato presso il Ministero della Salute e incluso nell’elenco ufficiale dei rivenditori autorizzati .

Per fare un esempio, pensiamo a Farmamia, una delle più note farmacie online . Andando nel sito del Ministero, è possibile trovarla filtrando fra quelle registrate in Campania.

Obblighi, sanzioni e tutela del consumatore

Le farmacie che operano nell’e-commerce farmaceutico devono rispettare rigidi obblighi informativi. I loro siti web devono riportare:

● L’autorità sanitaria che ha rilasciato l’autorizzazione.

● Il logo identificativo nazionale, collegato al sito del Ministero della Salute.

● Informazioni trasparenti su prezzi, modalità di consegna e condizioni di vendita.

Dal punto di vista della privacy, la vendita online di farmaci rientra nelle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Le farmacie devono proteggere i dati personali degli acquirenti, raccogliendo solo le informazioni necessarie e garantendo un trattamento conforme alla legge. Inoltre, i farmaci devono essere confezionati in modo discreto per preservare la riservatezza del cliente.

Le sanzioni per chi viola la normativa sono significative:

● Vendita di farmaci con obbligo di prescrizione online: arresto fino a un anno e multa fino a 10.000 euro.

● E-commerce di farmaci senza autorizzazione: multa da 51,7 a 516,99 euro.

● Violazione della normativa sulla privacy: multe fino a 20 milioni di euro o al 5% del fatturato.

● Pratiche commerciali scorrette: il Ministero della Salute può ordinare l’oscuramento del sito, con multe fino a 250.000 euro.

Un caso concreto riguarda la chiusura di numerosi siti web non autorizzati, oscurati dal Ministero della Salute in collaborazione con la Guardia di Finanza. Questa azione ha evidenziato l’importanza di affidarsi solo a farmacie riconosciute per evitare rischi per la salute.

Conclusione

La vendita di farmaci online rappresenta un’opportunità sia per le farmacie, che possono ampliare il proprio mercato, sia per i consumatori, che beneficiano di maggiore comodità e accessibilità. Tuttavia, la rigidità della normativa è essenziale per evitare la circolazione di farmaci contraffatti e garantire acquisti sicuri. Guardando al futuro, è possibile che il quadro normativo venga ulteriormente aggiornato per adeguarsi alla crescente digitalizzazione del settore farmaceutico. Nel frattempo, è fondamentale che i consumatori si affidino solo a farmacie autorizzate, verificando sempre la presenza del logo identificativo nazionale prima di effettuare un acquisto.