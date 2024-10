Vacanze studio: 5 mete perfette per i ragazzi

Conoscere le lingue è qualcosa che apre la mente e, al contempo, permette di acquisire competenze che si rivelano particolarmente utili nel mondo del lavoro.

Il modo migliore per studiare e apprendere una lingua straniera? Premesso che svolgere una preparazione scolastica ben strutturata rappresenta un valido supporto, è pur vero che i percorsi formativi che mettono a disposizione le vacanze studio all’estero per ragazzi hanno il valore aggiunto di potersi cimentare dal vivo, ovvero nei luoghi dove un certo idioma è parlato in quanto lingua ufficiale.

In questo articolo vi portiamo alla scoperta di 5 mete perfette in occasione di una vacanza studio, in cui la lingua madre è l’inglese e non solo.

Stati Uniti: apprendere l’inglese scoprendo la cultura americana

Le vacanze studio in America rappresentano una scelta preferenziale per tutte quelle persone che desiderano migliorare l’inglese e al contempo scoprire qualcosa di più sulla cultura di questo angolo del pianeta.

Il soggiorno - che dovrebbe sempre durare almeno due settimane - può essere effettuato in diverse città degli States. Tra le più iconiche e interessanti segnaliamo New York, Miami e San Diego; ognuna offre un punto di vista sugli USA tutto da scoprire.

Malta: l’isola dove si parla inglese non lontano dall’Italia

Non sempre gli Stati Uniti rappresentano una meta raggiungibile o alla portata di tutti. Sotto questo punto di vista, accanto alle più blasonate Inghilterra e Irlanda, c’è un’isola vicino all’Italia in cui l’inglese è una delle due lingue ufficiali.

Parliamo di Malta e trascorrere un vacanza studio da queste parti vuol dire non solo cimentarsi con l’idioma più utilizzato per la comunicazione su scala globale, ma anche fare un viaggio in una delle perle del Mediterraneo, in cui si respira un clima mite e quanto mai gradevole. Tra le città da considerare segnaliamo St Julians e Sliema.

Spagna, alla scoperta di una cultura ricca di storia e calore

Gli spagnoli sono forse il popolo più affine agli italiani, complice una lingua che presenta più punti in comune ma che, proprio per tale ragione, imparare può non essere semplice. Studiare lo spagnolo vale davvero la pena e offre diversi spunti in ambito lavorativo: è infatti parlato in un ampio numero di luoghi e Paesi in tutto il mondo.

Le città perfette per una vacanza studio in Spagna? Ce ne sono diverse e tra queste spiccano la capitale della Catalogna, ovvero Barcellona, e Malaga, una destinazione che si rivela il connubio perfetto tra divertimento e natura.

Germania, studiare il tedesco a 360°

La conoscenza del tedesco è richiesta in diversi settori dell’economia: turismo, finanza, marketing, ecc. ecc. Una vacanza studio in Germania vuol dire immergersi a 360° in una lingua che può non risultare semplice studiare, scoprendo un Paese molto più caloroso e accogliente di quanto non vogliano i luoghi comuni.

Tra le città dove studiare il tedesco segnaliamo la capitale Berlino, ricca di attrazioni, e Monaco di Baviera, nella parte meridionale: lo spirito autentico e cordiale degli abitanti vi farà sentire a casa.

Giappone, conoscere il Paese del Sol Levante

Una vacanza studio in Giappone è un’esperienza unica e magnifica, a fronte di una cultura tra le più affascinanti in assoluto. Oltre a imparare il giapponese, una lingua complessa e per la quale è consigliabile un soggiorno prolungato, si avrà modo di conoscere qualcosa di più sull’anima del Paese del Sol Levante. La città che consigliamo per vivere questa esperienza non può che essere la capitale e quindi Tokyo.