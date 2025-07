Vacanze a Rimini: il sapore autentico dell’estate italiana

Spiagge spaziose e adatte a ogni target, buona cucina, monumenti e splendide città d’arte vicine, la possibilità di escursioni in natura, tantissimi eventi per il divertimento più trendy: le vacanze a Rimini racchiudono tutto questo e molto di più.

Un mare di opportunità

Rimini è una meta iconica che unisce mare, cultura, divertimento e buona cucina. Con il suo arenile, la vivace vita notturna, i parchi tematici e i borghi storici nei dintorni, la città offre esperienze per ogni tipo di viaggiatore, dalle famiglie alle coppie ai gruppi di amici. E per viverle appieno una delle location ideali come base di partenza è il Villaggio in loco di Club del Sole, leader nel settore delle vacanze all’aria aperta: 27 villaggi turistici, 2.900.000 mq di superficie, 16 spiagge private attrezzate e 31 ristoranti 25 parchi acquatici e oltre 8.000 soluzioni ricettive. Il tutto in otto regioni: Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Marche, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige. I valori che persistono dagli anni 70’, non sono mai cambiati: amore per la natura, libertà, socialità, autenticità e gentilezza. L’obiettivo? Offrire agli ospiti la possibilità di entrare in contatto con la loro dimensione più autentica e profonda, con l’aiuto della natura, del sole, della sabbia e del mare.

Alloggi su misura

Le possibilità di soggiorno a Rimini e nei Villaggi Club del Sole sono davvero infinite e adatte a ogni esigenza e desiderio. A seconda del Villaggio e in base alla disponibilità, si può scegliere tra accoglienti casette in legno, perfette per chi ama l’atmosfera rustica e naturale, camere d’albergo solide e confortevoli costruite in muratura, o ancora “lodge” immerse nella natura, ideali per chi vuole vivere una vacanza più a contatto con l’ambiente circostante. Per chi cerca un tocco di originalità e glamour, sono disponibili le “tende glam”, sistemazioni eleganti che uniscono il fascino del campeggio alla comodità di un hotel di lusso. Non mancano poi gli innovativi “luxury caravan”, dotati di ogni comfort e tecnologia, per chi desidera un soggiorno esclusivo senza rinunciare alla libertà della vacanza all’aria aperta. Naturalmente, per gli appassionati di campeggio tradizionale, ci sono piazzole ampie e attrezzate, perfette per tende e camper, in un contesto di natura incontaminata.

Il vero fiore all’occhiello è rappresentato dalle suite, veri e propri alloggi curatissimi che combinano dettagli di fascia alta con il massimo della comodità e dell’eleganza. Qui il relax raggiunge il suo apice, con ambienti ampi, arredamenti raffinati e servizi esclusivi pensati per soddisfare anche gli ospiti più esigenti.

Le vacanze estive non possono essere considerate complete senza la presenza di piscine: all’interno dei Villaggi Club del Sole si trovano piscine di ogni tipo e dimensione, dotate di scivoli divertentissimi e adatti a tutte le età, ideali per chi vuole provare il brivido di un volo sull’acqua o sfidare gli amici all’ultimo tuffo. Per chi cerca momenti di puro relax, sono a disposizione vasche idromassaggio dove rigenerare corpo e mente, e ampie aree solarium, veri e propri angoli di pace dove abbandonarsi al sole e alla tranquillità.

Gli amanti dello sport possono trovare la loro dimensione nelle piscine semi-olimpioniche e olimpioniche presenti in alcune strutture, immerse nel verde della natura incontaminata, dove allenarsi e mantenersi in forma circondati da un paesaggio unico e rigenerante.

Eventi per tutti

Uno degli elementi che rende una vacanza a Rimini davvero speciale è senza dubbio l’offerta di eventi e attività pensate per tutti i gusti e tutte le età, con un’attenzione particolare per il divertimento che si svolge direttamente sulle spiagge: comode, spaziose e a portata di mano da qualsiasi alloggio. Le giornate sono animate da spettacoli serali che trasformano la costa in un vero e proprio palcoscenico all’aperto, dove musica, teatro e performance coinvolgono turisti e residenti in un’atmosfera festosa e accogliente.

Durante il giorno, le attività sono pensate per coinvolgere tutta la famiglia in un mix perfetto di tranquillità e intrattenimento. Dalle passeggiate sulla sabbia, ai laboratori creativi e agli atelier artistici, fino alla tradizionale caccia al tesoro che fa divertire i più piccoli mentre gli adulti si rilassano o partecipano ai balli e ai momenti di socialità organizzati nei campeggi.

Lo sport è un altro protagonista indiscusso: nei Villaggi Club del Sole sono disponibili aree attrezzate dove organizzare sessioni di allenamento e tornei sportivi, il tutto in un’atmosfera estiva piacevole e stimolante. Si può scegliere tra campi da calcio a 5, basket, tennis, beach volley, bocce, ping-pong, padel e persino il “Tavball”, un nuovo sport dinamico e divertente che sta conquistando appassionati di tutte le età.

Anche in acqua non mancano il divertimento e l’attività fisica, con corsi di acquagym e zumba che si svolgono direttamente in piscina o in riva al mare, per mantenersi in forma divertendosi sotto il sole.

Questa ricca proposta di eventi e attività fa sì che ogni giorno della vacanza possa essere vissuto al massimo, offrendo ai visitatori momenti di gioia, condivisione e benessere in un contesto naturale e culturale unico.