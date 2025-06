Ultem PEI: il nuovo tecnopolimero avanzato di Weerg per componenti funzionali ad alte prestazioni

Weerg, realtà di punta nell’attuale panorama della stampa 3D online e delle lavorazioni CNC, amplia ulteriormente il proprio portafoglio di materiali introducendo Ultem PEI 9085, un tecnopolimero avanzato destinato alla stampa 3D FDM, che risponde alle esigenze più stringenti dei settori aerospaziale, automotive e ferroviario.

L’ingresso di questo materiale nel catalogo rappresenta un’evoluzione significativa per l’azienda, che conferma la propria vocazione all’innovazione e alla fornitura di soluzioni ad alto contenuto tecnico.

Appartenente alla famiglia dei polieterimmidi (PEI), Ultem 9085 si distingue per le sue caratteristiche prestazionali, a partire dall’eccellente resistenza termica: può operare in modo stabile fino a 170°C senza deformarsi né perdere integrità strutturale. Questa peculiarità lo rende ideale per applicazioni in ambienti critici, esposti a forti sollecitazioni termiche.

La sua intrinseca resistenza alla fiamma, certificata secondo lo standard UL 94 V0, unita alla conformità alla normativa aerospaziale FAR 25.853, consente l’impiego in componenti per interni di cabina, canalizzazioni dell’aria e parti soggette a requisiti di sicurezza particolarmente severi.

Non meno rilevante è la sua capacità di resistere a sostanze chimiche come idrocarburi, alcoli e soluzioni acquose, garantendo durabilità e stabilità nel tempo anche in ambienti aggressivi.

Tra i punti di forza del materiale vi è poi l’equilibrio ottimale tra resistenza meccanica e leggerezza, un fattore strategico per settori dove la riduzione di peso è determinante per l’efficienza operativa, come quello dei trasporti. L’utilizzo di Ultem PEI 9085 consente infatti di produrre componenti robusti ma leggeri, contribuendo a migliorare le performance dei veicoli e a ridurne i consumi.

Per integrare questo materiale nella propria offerta, Weerg ha investito in tecnologie e processi produttivi specifici, così da renderlo accessibile in modo semplice e diretto tramite la piattaforma online. I clienti, infatti, possono caricare i propri file, ottenere preventivi immediati e avvalersi di un servizio che abbina precisione, rapidità e trasparenza, riducendo tempi e costi rispetto alle metodologie tradizionali.

Ultem PEI 9085 si dimostra così una scelta eccellente per la produzione sia di prototipi funzionali sia di piccole serie, permettendo di affrontare con successo anche i test e le certificazioni più rigorose. In particolare, l’industria ferroviaria trova in questo materiale una risposta efficace agli standard di sicurezza richiesti per i componenti soggetti a normativa antincendio.

L’introduzione di Ultem PEI 9085 si inserisce pienamente nella strategia di Weerg di anticipare le evoluzioni del mercato offrendo strumenti concreti per lo sviluppo di soluzioni tecniche di nuova generazione.

Non si tratta soltanto dell’aggiunta di un nuovo materiale, ma dell’ampliamento di un ecosistema produttivo capace di adattarsi alle esigenze più avanzate dell’industria contemporanea, con un focus particolare su innovazione, affidabilità e semplificazione.

Grazie alla combinazione di proprietà avanzate, processi industrializzati e un’esperienza digitale orientata all’efficienza, il servizio Weerg apre nuove prospettive alla progettazione, permettendo a ingegneri e progettisti di superare i limiti dei materiali convenzionali e sviluppare componenti ad alte prestazioni con la massima libertà costruttiva.

Il risultato, infine, è un approccio più dinamico alla prototipazione e alla produzione in serie, in cui qualità, tempi e costi sono sotto controllo fin dall’inizio del processo.