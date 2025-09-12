Turismo dentale all’estero: l’Albania si afferma come scelta low-cost anche per i romagnoli

Perché proprio l’AlbaniaOltre ai costi, a rendere appetibile la destinazione sono altri fattori:● Vicino e accessibile: da Bologna o Rimini bastano pochi minuti di volo per raggiungere Tirana.● Lingua e cultura: molti dentisti parlano italiano, avendo studiato o lavorato nel nostro Paese.● Tecnologia e standard: negli ultimi anni le cliniche private hanno investito in macchinari certificati CE e protocolli vicini a quelli europei.Storie romagnoleC’è chi racconta di aver approfittato del viaggio per trasformarlo in una piccola vacanza. Come Marco, 44 anni di Cesena: «Avevo bisogno di un impianto completo, in Italia avrei speso oltre 10mila euro. A Tirana ho risolto in una settimana, risparmiando più della metà e visitando anche la città».