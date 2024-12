Trend arredamento 2025: ecco quale stile dominerà nel nuovo anno

Arredare casa: sono tantissime le persone che, davanti a queste due semplici parole, sentono il cuore battere. Prendersi cura dell’arredamento della propria casa è un’emozione grande. Significa plasmare l’atmosfera degli spazi più importanti della propria vita.

Le proposte commerciali dei brand sono tante e non sempre si riesce a capire qual è quella giusta per le proprie esigenze. In questi casi, si può prendere come riferimento una bussola preziosa: i trend del momento.

Dal momento che si avvicina il nuovo anno, non resta che capire cosa ci riserverà lato suggestioni per arredare gli ambienti domestici.

Nel 2025, le tendenze nell’arredamento della casa punteranno sempre più sull’armonia tra estetica e funzionalità, con una grande attenzione ai dettagli.

Le pareti, come sempre, giocheranno un ruolo chiave nel definire lo stile degli ambienti, grazie alle molteplici opzioni disponibili. Tra queste spiccano la carta da parati, ideale per aggiungere carattere con disegni e motivi accattivanti (specie se si tratta di carte da parati di alta qualità dal design particolare), le pitture decorative che sfruttano texture e finiture originali, e i pannelli rivestiti in materiali naturali come legno o sughero, perfetti per un look sofisticato e accogliente.

In generale, si cercherà sempre di più di dare spazio a un approccio all’arredamento all’insegna della consapevolezza e della personalizzazione. Sì, si parla, a tutti gli effetti, di un nuovo umanesimo dell’arredamento, con la persona con le sue esigenze in continua evoluzione al centro dell’attenzione come mai prima.

La sfida del progettista

Chi vuole arredare casa al passo con i tempi nel 2025, non potrà prescindere dalla scelta di andare oltre al semplice giro di shopping alla ricerca di mobili e accessori.

Sarà necessario affidarsi alle competenze di un buon progettista, consapevoli che, davanti a questo professionista, si presenta una sfida non indifferente.

Il progetto dell’arredamento di interni sarà sempre meno legato alla mera scelta dei dettagli estetici e sempre più fondamentale per la buona riuscita di un’eventuale ristrutturazione .

Partendo da queste basi, diventerà molto più agevole l’ottimizzazione sia degli spazi, sia delle risorse a disposizione, in modo da dare via a spazi capaci di rispecchiare a pieno l’identità di chi li abita.

La supremazia dei materiali naturali

Il 2025 vedrà una conferma attesa per quanto riguarda le tendenze in ambito arredamento: la centralità, realtà ormai da diversi anni, dei materiali naturali. In particolare, sarà possibile apprezzare un focus specifico sul legno grezzo con la sua matericità potente e il ritorno in auge di una regina indiscussa dell’arredamento classico: la ceramica.

Nulla di strano: si tratta, in entrambi i casi, di materiali che hanno il vantaggio della versatilità e della resistenza. Nel caso specifico della ceramica, capace di adattarsi a rivestimenti perfetti per diversi stili, il 2025 sarà all’insegna dei colori chiari, scelti soprattutto per esaltare la luminosità e la resa spaziale dei vari ambienti della casa.

La centralità dei materiali naturali riguarda anche i tessuti. Il prossimo anno, a essere prediletti da chi ama arredare casa senza lasciare nulla al caso saranno innanzitutto la canapa, fibra tessile che, negli ultimi anni, sta vivendo un momento di grande popolarità in virtù del suo essere super ecocompatibile tra resilienza, capacità di purificare il suolo e necessità di poche risorse per crescere, e il lino.

Esattamente come negli anni precedenti, anche nel 2025 li vedremo soprattutto in versione cromatica neutra, pronti ad aggiungere agli angoli vicino alla finestra, ai letti, ai divani e alle poltrone quel tocco di eleganza discreta che ha sempre il suo perché.

Sempre in tema di colori, non si può non menzionare la popolarità del rosso Borgogna, una tonalità che chiama in causa la sensualità e la profondità del vino e che si presta sia ai piccoli complementi, sia a elementi d’arredo più grandi, come per esempio la poltrona.