TradingView per i trader Forex italiani: una guida per principianti

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TradingView per i trader Forex italiani: una guida per principianti

Basta passare qualche minuto su qualsiasi forum di trading per imbattersi quasi sicuramente in grafici a candela con linee colorate, aree ombreggiate e frecce che indicano un livello di prezzo. Molti di questi grafici provengono da TradingView, una piattaforma che unisce grafici finanziari a un social network per trader e investitori. La sua versione in lingua italiana rende inoltre la piattaforma più facile da esplorare per gli utenti di tutta Italia.

Per chi si avvicina per la prima volta al mercato valutario, la varietà di grafici e strumenti può sembrare travolgente. In questa guida vengono illustrati gli elementi essenziali: come impostare il tuo primo grafico forex, seguire gli eventi economici che influenzano l’euro e fare pratica con fondi virtuali prima di aprire un conto di trading reale.

Cosa fa TradingView e cosa non fa

Fondamentalmente, TradingView è uno strumento di analisi. Raccoglie dati sui prezzi di azioni, indici, materie prime, criptovalute e coppie di valute. È quindi possibile tracciare grafici, effettuare misurazioni e impostare avvisi. Funziona su browser, come app desktop e su dispositivi mobili, mantenendo sincronizzati i layout e le liste di monitoraggio.

TradingView non è però un broker. Con esso puoi studiare l’EUR/USD tutto il giorno senza effettuare alcun ordine. Per mettere in pratica un’idea, devi collegare un conto presso un broker compatibile con la piattaforma oppure effettuare gli ordini altrove. La qualità della tua analisi e la sicurezza del tuo denaro sono due questioni distinte.

Il piano Basic gratuito offre funzionalità sufficienti per iniziare. Consente un grafico per scheda e due indicatori per grafico. Si tratta di un limite ragionevole per chi sta ancora imparando il significato di ciascuna linea. I piani a pagamento offrono limiti più elevati: il piano Essential parte da due grafici per scheda e cinque indicatori per grafico.

Configurare il primo grafico Forex

Inizia scegliendo una coppia di valute. L’EUR/USD è una scelta comune per i trader italiani, poiché riflette gli sviluppi sia nell’Eurozona che negli Stati Uniti. I dati economici, come i dati sull’inflazione nell’area dell’euro e quelli sull’occupazione negli Stati Uniti, possono influenzare i movimenti della coppia.

Puoi mantenere semplice il tuo primo grafico utilizzando alcuni strumenti di base:

● Un grafico a candele giornaliero per la direzione generale, seguito da un grafico a quattro ore per i dettagli.

● Una media mobile, ad esempio quella a 50 periodi, per attenuare il rumore di fondo.

● Un indicatore di momentum, come l’RSI, per segnalare quando un movimento potrebbe essere eccessivo.

● Linee orizzontali in corrispondenza dei massimi e minimi recenti, che spesso fungono da supporto e resistenza.

Resisti alla tentazione di aggiungere troppi indicatori contemporaneamente. Due strumenti che comprendi bene sono più utili di dieci che non riesci a interpretare correttamente.

Anche gli avvisi sui prezzi possono farti risparmiare tempo. Invece di controllare lo schermo ogni ora, imposta la piattaforma in modo che ti avvisi sul telefono quando l’EUR/USD raggiunge un livello che hai contrassegnato.

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Leggi il grafico alla luce degli eventi reali

I grafici acquistano più senso se li metti in relazione con le notizie. TradingView include un calendario economico. Per i trader italiani, le riunioni della Banca Centrale Europea (BCE) sono particolarmente importanti perché le variazioni dei tassi di interesse possono influenzare l’euro.

Quest’anno offre un utile caso di studio. Un ciclo di tagli iniziato a metà del 2024 ha portato il tasso sui depositi della BCE al 2,00%. La BCE ha poi aumentato i tassi a giugno e nuovamente a settembre 2026, segnalando pressioni inflazionistiche legate al conflitto in Medio Oriente. Nella riunione di fine ottobre, ha mantenuto il tasso sui depositi al 2,50%, come ampiamente previsto dai mercati.

Guardando all’andamento della coppia EUR/USD in quei mesi, un principiante può porsi una semplice domanda: la coppia si è mossa prima di ogni decisione, man mano che crescevano le aspettative, o dopo, quando la conferenza stampa ha cambiato tono? Questo tipo di analisi non costa nulla e insegna di più sulla politica monetaria di qualsiasi definizione da manuale.

Fai pratica prima di rischiare il capitale

Il simulatore di trading virtuale integrato in TradingView ti permette di inserire ordini con denaro virtuale sui grafici in tempo reale. È accessibile a tutti gli utenti, compresi quelli con il piano gratuito.

Utilizza il simulatore per sviluppare un approccio coerente prima di creare il tuo conto di trading reale. Dimensiona le posizioni come faresti con denaro reale e tieni un breve diario: perché sei entrato, dove hai posizionato lo stop loss, cosa è successo dopo. Dopo alcune settimane, emergeranno degli schemi ricorrenti. Alcune persone chiudono le operazioni vincenti troppo presto. Altre continuano a spostare lo stop loss quando un’operazione va contro di loro.

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Scegli un broker affidabile

Quando sei pronto per un conto reale, verificare lo stato di regolamentazione del broker è un primo passo importante. Da luglio 2019, la CONSOB, l’autorità di vigilanza italiana sui mercati, ha la facoltà di ordinare il blocco dei siti web che offrono servizi finanziari senza autorizzazione. All’inizio di novembre 2026, il numero totale di siti bloccati aveva raggiunto quota 1.878. È possibile verificare lo stato di un broker cercando la sua denominazione sociale nel registro della CONSOB o nel registro pubblico dell’autorità di vigilanza finanziaria del suo paese di origine. Anche l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) elenca le società di investimento autorizzate in tutta l’UE e nel SEE.

Il secondo passo consiste nel verificare se il broker si collega direttamente alla piattaforma di grafici. TradingView supporta diversi broker regolamentati in Italia. Un esempio è OANDA TMS Brokers, l’entità europea di OANDA, che è soggetta alla vigilanza dell’autorità di regolamentazione finanziaria polacca. I clienti titolari di un conto di intermediazione possono collegarlo a TradingView ed effettuare operazioni direttamente dal grafico. L’integrazione non comporta alcun costo aggiuntivo oltre alle normali commissioni di trading. I conti demo non possono essere collegati, quindi i principianti possono utilizzare il simulatore di trading virtuale di TradingView per fare pratica separatamente.

Inizia in piccolo, mantieni viva la curiosità

TradingView offre numerosi strumenti, ma i principianti non devono necessariamente utilizzarli tutti contemporaneamente. Inizia con una coppia di valute e due indicatori. Confronta i movimenti dei prezzi con eventi quali le riunioni della BCE e dedica del tempo al simulatore prima di operare con fondi reali. Le pagine della community sono ricche di spunti forniti da altri trader. Considerali come prospettive da testare, non come segnali da seguire.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. È necessario valutare se si comprende il funzionamento dei CFD e se ci si può permettere di assumersi l’elevato rischio di perdere il proprio denaro.

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