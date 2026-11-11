TradingView per i trader Forex italiani: una guida per principianti

Basta passare qualche minuto su qualsiasi forum di trading per imbattersi quasi sicuramente in grafici a candela con linee colorate, aree ombreggiate e frecce che indicano un livello di prezzo. Molti di questi grafici provengono da TradingView, una piattaforma che unisce grafici finanziari a un social network per trader e investitori. La sua versione in lingua italiana rende inoltre la piattaforma più facile da esplorare per gli utenti di tutta Italia.

Per chi si avvicina per la prima volta al mercato valutario, la varietà di grafici e strumenti può sembrare travolgente. In questa guida vengono illustrati gli elementi essenziali: come impostare il tuo primo grafico forex, seguire gli eventi economici che influenzano l’euro e fare pratica con fondi virtuali prima di aprire un conto di trading reale.

Cosa fa TradingView e cosa non fa

Fondamentalmente, TradingView è uno strumento di analisi. Raccoglie dati sui prezzi di azioni, indici, materie prime, criptovalute e coppie di valute. È quindi possibile tracciare grafici, effettuare misurazioni e impostare avvisi. Funziona su browser, come app desktop e su dispositivi mobili, mantenendo sincronizzati i layout e le liste di monitoraggio.

TradingView non è però un broker. Con esso puoi studiare l’EUR/USD tutto il giorno senza effettuare alcun ordine. Per mettere in pratica un’idea, devi collegare un conto presso un broker compatibile con la piattaforma oppure effettuare gli ordini altrove. La qualità della tua analisi e la sicurezza del tuo denaro sono due questioni distinte.

Il piano Basic gratuito offre funzionalità sufficienti per iniziare. Consente un grafico per scheda e due indicatori per grafico. Si tratta di un limite ragionevole per chi sta ancora imparando il significato di ciascuna linea. I piani a pagamento offrono limiti più elevati: il piano Essential parte da due grafici per scheda e cinque indicatori per grafico.

Configurare il primo grafico Forex

Inizia scegliendo una coppia di valute. L’EUR/USD è una scelta comune per i trader italiani, poiché riflette gli sviluppi sia nell’Eurozona che negli Stati Uniti. I dati economici, come i dati sull’inflazione nell’area dell’euro e quelli sull’occupazione negli Stati Uniti, possono influenzare i movimenti della coppia.

Puoi mantenere semplice il tuo primo grafico utilizzando alcuni strumenti di base:

● Un grafico a candele giornaliero per la direzione generale, seguito da un grafico a quattro ore per i dettagli.

● Una media mobile, ad esempio quella a 50 periodi, per attenuare il rumore di fondo.

● Un indicatore di momentum, come l’RSI, per segnalare quando un movimento potrebbe essere eccessivo.

● Linee orizzontali in corrispondenza dei massimi e minimi recenti, che spesso fungono da supporto e resistenza.

Resisti alla tentazione di aggiungere troppi indicatori contemporaneamente. Due strumenti che comprendi bene sono più utili di dieci che non riesci a interpretare correttamente.

Anche gli avvisi sui prezzi possono farti risparmiare tempo. Invece di controllare lo schermo ogni ora, imposta la piattaforma in modo che ti avvisi sul telefono quando l’EUR/USD raggiunge un livello che hai contrassegnato.