Trading sul petrolio, un investimento accessibile a tutti

La materia prima più scambiata al mondo continua ad attirare l’interesse degli investitori, anche in Italia. Per sfruttarne al meglio i benefici, però, non si può improvvisare, ma è necessario utilizzare tecnologie in grado di fornire informazioni costantemente aggiornate sull’andamento dei prezzi del greggio.

Non solo il carburante, come la benzina che settimanalmente ognuno di noi fa alla propria automobile. Il petrolio oggi è utilizzato per molteplici altri scopi: pensiamo alla produzione di lubrificanti, alla manutenzione delle macchine, alla costruzione delle strade; ma, più di ogni altra cosa, pensiamo all’energia. Sì, all’energia. Forse non tutti sanno che il petrolio oggi rappresenta circa 1/3 dell’approvvigionamento energetico a livello globale e in tal senso non bisogna stupirsi se si distingue per essere la materia prima più scambiata al mondo oltre che uno degli strumenti cui, da ogni angolo del pianeta, gli investitori guardano con fiducia nelle loro operazioni di trading.

Come iniziare a investire sul petrolio

Tutti noi oggi possiamo sfruttare i benefici e le peculiarità differenzianti del greggio tramite attività mirate di trading sul petrolio. Prima di capire in che modo investire sul petrolio e coglierne pienamente i vantaggi, però, è necessario fare un passo indietro e partire dalle definizioni.

Trading significa negoziare strumenti finanziari con l'obiettivo di ottenere una plusvalenza dalla variazione di prezzo che interviene a partire dal momento dell'acquisto dello strumento stesso. La soluzione più indicata per realizzare operazioni di trading sul petrolio è il CFD, noto anche come contratto per differenza, che consente agli investitori di prendere una posizione sul prezzo del petrolio senza possedere effettivamente l'attività sottostante: realizzare trading di CFD, infatti, significa speculare unicamente sul movimento del prezzo, che ovviamente può aumentare o diminuire. Il compito di un trader è prevedere il movimento futuro del prezzo dello strumento su cui stai speculando, nello specifico il greggio, e operare di conseguenza così da poter beneficiare pienamente anche della leva finanziaria insita nei contratti per differenza che promettono un importante ritorno dell’investimento a fronte di un deposito iniziale relativamente basso.

I due principali benchmark

Il modo più semplice per ottenere un'esposizione al petrolio è quello di realizzare trading di CFD su Brent (OIL) o WTI (OIL.WTI), i due benchmark petroliferi più comunemente diffusi sul mercato. Il primo proviene da 15 campi petroliferi situati nel Mare del Nord e i dati attuali ci dicono che quasi il 70% delle transazioni a livello globale di petrolio sono effettuate proprio sul Brent. Il secondo, invece, viene estratto negli Stati Uniti, in Texas, ed è caratterizzato da un'alta qualità, una delle più elevate al mondo.

I contratti futures sul greggio Brent sono quotati al London Intercontinental Exchange (ICE), mentre il greggio WTI è lo strumento sottostante ai contratti futures del New York Mercantile Exchange (NYMEX). La differenza di valore tra il greggio Brent e il greggio WTI, cioè il differenziale, suggerisce la superiorità del petrolio WTI per i suoi migliori parametri tecnici. Tuttavia, i prezzi del Brent sono in realtà spesso più alti a causa delle condizioni congiunturali di domanda e offerta, che è fondamentale monitorare costantemente.

Restare costantemente informati



I fattori che influenzano i prezzi del petrolio, infatti, sono molteplici. Tra questi, alcuni assumono un’importanza centrale per l’impatto che possono avere sul mercato: pensiamo ai disastri naturali, ai disordini civili, alle guerre ma anche all’andamento dell’economia globale, alle variazioni dei costi di trasporto e di stoccaggio del greggio, senza dimenticare lo sviluppo, sempre più crescente, dei combustibili alternativi. In questo scenario, è prioritario per un trader seguire tutte quelle notizie che possono fornire informazioni di rilievo sul possibile andamento del valore del petrolio prestando particolare attenzione a determinate pubblicazioni. Quali? In primo luogo, il rapporto sugli inventari pubblicato settimanalmente dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DoE) e il rapporto dell'American Petroleum Institute (API): entrambi i documenti hanno un’influenza significativa sull’andamento del mercato, così come la presentazione dei rapporti di bilancio dell’OPEC e dell’AIE, oltre che di operatori come Bloomberg che all’inizio di ogni mese fornisce le stime di produzione dei principali produttori al mondo.

Tra i dati che un trader deve monitorare, inoltre, non bisogna dimenticare anche quelli legati alla variazione del numero di piattaforme petrolifere nonché il rapporto COT/CFTF: gli investitori dei contratti futures sono tenuti a fornire informazioni relative alle loro posizioni sul mercato petrolifero; tramite i dati legati al numero di posizioni Short e Long e sulla loro differenza, infatti, un trader ha sempre la possibilità di valutare al meglio il sentimento del mercato e operare di conseguenza.

La giusta tecnologia

Per consultare tutte queste informazioni, non serve collegarsi a mille siti Internet o sfogliare quotidianamente riviste specializzate: nel 2023, esistono soluzioni tecnologiche avanzate e dall’alto valore aggiunto che con un click offrono tutti gli aggiornamenti necessari ai trader per operare al meglio sul mercato petrolifero. Una di queste soluzioni è xStation, la piattaforma di XTB, fintech internazionale quotata alla Borsa di Varsavia e uno dei maggiori broker Forex e CFD a livello globale, che consente ai clienti di realizzare operazioni di trading sul petrolio tramite i contratti per differenza offrendo al tempo stesso un quadro costantemente aggiornato sui relativi prezzi. La soluzione, utilizzabile sia da computer che da smartphone grazie all’applicazione xStation Mobile, permette di aprire un conto online nel giro di pochi minuti e di effettuare investimenti in modo semplice, sicuro e soprattutto informato. Una tecnologia ottimale, in sintesi, che dà la possibilità a tutti di cogliere pienamente i benefici della materia prima più scambiata al mondo, sempre e ovunque.