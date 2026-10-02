Tour guidato della Francia: cosa raccontano davvero i Castelli della Loira oltre la loro bellezza

Dopo il secondo o il terzo castello, torri, scalinate, saloni e giardini potrebbero persino cominciare a confondersi. Nella Valle della Loira succede però qualcosa di diverso: basta entrare negli ambienti e conoscere qualche dettaglio di chi li ha abitati perché Chambord, Chenonceau, Villandry e Amboise acquistino rapidamente personalità distinte. È proprio la successione delle visite a far emergere queste differenze. Nel tour della Francia con guida italiana proposto da Boscolo Viaggi, il percorso attraverso la Loira alterna castelli, fortezze e giardini nell’arco di più giornate, mettendo uno accanto all’altro edifici vicini geograficamente ma molto diversi per dimensioni, ambienti e vicende.

A Chambord la visita comincia quasi inevitabilmente dalla scala

A Chambord è difficile ignorare le dimensioni del complesso, ma l’elemento che più facilmente resta impresso si trova al centro dell’edificio: la celebre scala a doppia elica. Due rampe salgono intrecciandosi senza incontrarsi. Chi prende una scala può vedere, attraverso le aperture centrali, chi percorre l’altra continuando però a muoversi su un percorso separato. Da lì si raggiungono i piani superiori e infine le terrazze, dove camini e torrette trasformano ancora una volta l’aspetto del castello. Conoscere il progetto voluto da Francesco I aggiunge un livello alla visita senza bisogno di trasformarla in una lezione di storia: Chambord non fu pensato come residenza stabile del sovrano, ma come un edificio capace anche di impressionare ospiti e ambasciatori.

Viaggi organizzati in Francia: a Chenonceau sono gli ambienti a raccontare chi è passato di qui

A Chenonceau l’esperienza è completamente diversa. Il castello si allunga sul fiume Cher e la visita conduce attraverso camere, gallerie e giardini legati alle persone che ne hanno segnato la storia. I nomi di Diane de Poitiers e Caterina de’ Medici ricorrono negli ambienti e all’esterno: entrambe intervennero sul castello e sui suoi giardini, lasciando tracce ancora riconoscibili. Diane fece realizzare il ponte sul Cher. Caterina, dopo la morte di Enrico II, prese possesso della residenza e vi esercitò anche funzioni politiche. Qui il contesto storico serve soprattutto a dare un volto alle stanze. Una camera, un giardino o la grande galleria costruita sopra l’acqua smettono di essere semplicemente “belli” quando si capisce chi li ha voluti e come venivano utilizzati.

A Villandry il castello lascia spazio ai giardini

Villandry spezza bene il ritmo di un viaggio in Francia dedicato alla Loira perché l’attenzione si sposta quasi interamente all’esterno. Nel programma Boscolo la tappa arriva dopo Fontevraud e Chinon ed è dedicata proprio alla visita dei giardini. Qui geometrie, siepi, percorsi e aiuole mostrano quanto anche gli spazi aperti facessero parte del progetto di una grande residenza. La storia del luogo attraversa in realtà molti secoli: alla precedente fortezza medievale si sovrappose la residenza rinascimentale, mentre i giardini subirono successive trasformazioni prima del grande lavoro di recupero avviato nel Novecento.

Amboise e Clos-Lucé portano il Rinascimento fuori dalle sale di corte

Ad Amboise il castello domina la Loira dall’alto e offre un’altra esperienza ancora. È stato una delle residenze predilette dei sovrani francesi durante il Rinascimento e oggi custodisce anche la tomba di Leonardo da Vinci. Poco distante si trova Clos-Lucé, dove Leonardo trascorse gli ultimi tre anni della sua vita dopo aver accettato l’invito di Francesco I. La visita permette di passare dalla dimensione della corte agli ambienti più raccolti legati alla vita e al lavoro dell’artista, con modelli delle sue invenzioni e spazi dedicati alle sue ricerche. Nel percorso di Boscolo Viaggi, Amboise e Clos-Lucé vengono visitati nella stessa giornata: una successione che rende molto concreta la relazione tra la corte francese e la cultura rinascimentale che vi arrivava dall’Italia.

I Castelli della Loira si ricordano meglio quando smettono di sembrare tutti uguali