Tour guidato della Francia: cosa raccontano davvero i Castelli della Loira oltre la loro bellezza

Dopo il secondo o il terzo castello, torri, scalinate, saloni e giardini potrebbero persino cominciare a confondersi. Nella Valle della Loira succede però qualcosa di diverso: basta entrare negli ambienti e conoscere qualche dettaglio di chi li ha abitati perché Chambord, Chenonceau, Villandry e Amboise acquistino rapidamente personalità distinte.
È proprio la successione delle visite a far emergere queste differenze. Nel tour della Francia con guida italiana proposto da Boscolo Viaggi, il percorso attraverso la Loira alterna castelli, fortezze e giardini nell’arco di più giornate, mettendo uno accanto all’altro edifici vicini geograficamente ma molto diversi per dimensioni, ambienti e vicende.