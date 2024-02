Ti serve un montascale? Ecco cosa devi sapere

Le scale possono essere un vero e proprio ostacolo per un gran numero di persone. Questo non vale solo per chi ha delle disabilità, ma anche per gli anziani che iniziano a sentire il peso degli anni sulle articolazioni. Per far sì che le scale non siano più un ostacolo la principale soluzione è quella di far installare degli appositi macchinari, noti come montascale. Se volete sapere di più su come scegliere il vostro ideale montascale a Bologna siete nel posto giusto. Nei prossimi paragrafi abbiamo elencato tutto ciò che c’è da sapere.

Dove si possono installare?

Una delle prime domande che si pongono i potenziali acquirenti è se effettivamente questo genere di macchinari può essere applicato sulle proprie scale. Alcuni temono di avere delle scale troppo strette per dei montascale, ma in realtà negli ultimi anni abbiamo visto l’arrivo sul mercato di modelli molto versatili e adatti davvero a ogni genere di scalinata, grazie alla possibilità di variare nelle misure e nelle dimensioni.

Ogni installazione è diversa dalle altre, e i professionisti che operano in questo settore sanno bene che prima di preparare il progetto vero e proprio va fatto un sopralluogo, così da valutare sia i punti a favore che le caratteristiche negative della scalinata. Oggi un montascale può essere posizionato sia su delle scale a chiocciola, sia su quelle scale composte da più rampe.

Diversi tipi di montascale

Come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente esistono diversi modelli di montascale, che si differenziano per le loro misure e le loro caratteristiche.

Il modello più noto è quello dotato di piattaforma, che probabilmente avrete già avuto modo di vedere in molti luoghi pubblici, come ad esempio nelle stazioni. Questo montascale è davvero semplice da usare, grazie agli appositi comandi molto intuitivi. Può essere un’ottima opzione per chi si muove con la sedia a rotelle: la piattaforma è piuttosto ampia ed è progettata per evitare che le ruote possano scivolare e far cadere la persona dal montascale.

Se la scala è stretta si potrebbe pensare di acquistare un modello con poltrona. In questo caso ci si siede sulla poltroncina e tramite i comandi si può andare in alto o in basso in totale sicurezza.

All’interno o all’esterno?

I montascale possono essere installati sia all’interno degli edifici che all’esterno. Per questo possono essere una valida alternativa non solo per le scale dei palazzi, ma anche per tutte le scalinate esterne, come quelle che si usano per andare in giardino.

I materiali con cui sono progettati sono in grado di resistere all’azione degli agenti esterni per molto tempo. In fase di acquisto saranno direttamente i tecnici a consigliare dei modelli che possano affrontare senza timore gli imprevisti atmosferici.

Quanto costano?

Non esiste uno standard dal punto di vista del prezzo. Molto dipende sia dal modello di montascale scelto, sia dall’estensione dell’intera installazione.

Consigliamo di far svolgere un sopralluogo e poi valutare in base ai vari preventivi realizzati dall’azienda da cui vogliamo acquistare il montascale. Ricordiamo che un montascale nel corso del tempo potrebbe fare la differenza nel rendere ogni membro della famiglia più indipendente, a prescindere dalle difficoltà nel muoversi.