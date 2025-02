Stampa su pannelli rigidi: che cos’è e a che cosa serve

Nella comunicazione pubblicitaria e commerciale si fa spesso uso di pannelli stampati che possono essere realizzati in diversi materiali, da scegliere in base alle necessità.

Stampa digitale su pannelli: i materiali tra cui scegliere

 In forex PVC. Il forex PVC è un materiale ottimo per la stampa su supporti rigidi poiché garantisce resistenza e durata. Leggero e flessibile, il forex è usatissimo per realizzare pannelli e insegne destinate tanto all’interno quanto all’esterno.

 In cartone. In questo caso, si stampa su un pannello in cartone alveolare racchiuso tra due cartoncini lisci. Questa scelta fa sì che la stampa digitale sia più ecosostenibile e facile da riciclare. Naturalmente, il cartone non risponde bene alle intemperie perciò va impiegato solo all'interno.

 In alluminio dibond. Il dibond è un particolare materiale che si presta perfettamente alla stampa digitale. Formato da un'anima in polietilene racchiusa da sottili lastre in alluminio, resiste a tutto, sbalzi termici compresi.

 In plexiglass. Trasparente come il vetro, il plexiglass è tra i preferiti quando si tratta di realizzare bellissime stampe digitali con colori brillanti.

 In polionda. I pannelli polionda sono ottimi per la stampa digitale poiché leggeri, facili da trasportare, duraturi e resistenti alle intemperie perciò adatti anche all'esterno.

 Su supporti sandwich. Infine, si parla di sandwich per indicare un particolare materiale composto da uno strato in PVC espanso contenuto in due pannelli similforex accoppiati tra di loro per conferire al supporto resistenza e leggerezza.

Stampa digitale su supporti rigidi: i campi di utilizzo

Dopo aver capito meglio quali sono le opzioni rispetto ai materiali per la stampa digitale, arriva il momento di approfondire in merito al loro uso. I pannelli e i supporti rigidi stampati sono soluzioni versatili che si usano in numerose situazioni.

Ad esempio, la stampa digitale su pannello permette di stampare fotografie e collage dei ricordi delle vacanze. Per decorare e creare gallerie fotografiche, la stampa digitale su supporti è quindi un’ottima soluzione. Ci si può sbizzarrire scegliendo tra diverse misure fino a ottenere pannelli stampati con colori nitidi che abbelliscono ambienti come il living, la camera da letto, l’ingresso, le stanze dei bambini...

Tuttavia, i supporti rigidi realizzati con la stampa digitale trovano il loro principale impiego nella comunicazione e nella pubblicità. Infatti, si ottengono pannelli resistenti per campagne pubblicitarie personalizzate di grande pregio.

Che si tratti di comunicazioni interne o esterne, i supporti rigidi rappresentano la soluzione migliore che ci sia perché duraturi e belli da vedere. Per tale motivo, spesso si usano per dare indicazioni a chiunque entri in un’azienda, in un ufficio, in un ente pubblico. In altri casi, la stampa digitale su pannelli è utile per comunicare con il personale addetto all'interno degli spazi di lavoro oppure nei cantieri edili.

Allo stesso modo, anche i negozi e gli esercizi commerciali impiegano pannelli stampati sia come decorazione alternativa a quadri sia per comunicare con il pubblico. Infine, quando un'azienda partecipa a manifestazioni, congressi e fiere, i pannelli stampati leggeri e funzionali servono per allestire lo stand proprio come se fosse un piccolo shop temporaneo.