Stagione estiva in Riviera 2026. Come gli stabilimenti balneari stampano i cataloghi dei servizi per la clientela

La stagione balneare in Emilia-Romagna è partita il 16 maggio 2026 e proseguirà fino al 2 novembre, secondo l’ordinanza regionale. Da Cervia a Cesenatico fino a Riccione, gli stabilimenti tornano a riempirsi e con loro le piccole cose che accompagnano l’estate. Fra queste c’è il catalogo cartaceo dei servizi, lo strumento che la receptionist consegna al cliente al primo ingresso. Spiega la differenza fra ombrellone in prima e seconda fila, fra cabina singola e familiare, fra abbonamento mattutino e giornaliero. Il digitale completa ma non sostituisce.

Il catalogo come strumento operativo della stagione

Un catalogo di stabilimento non è materiale promozionale, è documentazione. Su 16 o 24 pagine ci sono le risposte alle domande tipiche del cliente in vacanza. Posizione degli ombrelloni con piantina del bagno, prezzi delle cabine per settimana e per quindicina, orari del bar e del ristorante, calendario delle attività per bambini, regole della spiaggia. La famiglia lo legge sotto l’ombrellone, lo porta in albergo, lo riprende il giorno dopo per controllare l’orario del miniclub. Per chi gestisce uno stabilimento è uno strumento di lavoro, riduce le domande al banco e libera la receptionist nei momenti di punta. Il valore non sta nella copertina patinata, sta nella chiarezza delle informazioni.

Le specifiche tipiche del catalogo balneare

I formati che funzionano in spiaggia hanno caratteristiche precise. L’A5 resta il più diffuso, sta in borsa e si legge in sdraio. Le copertine vanno robuste, di solito 250 grammi lucida o 300 grammi matte plastificata, perché devono sopravvivere a sabbia, crema solare e salsedine. L’interno tipico è 130 grammi coated, semi-opaco, leggibile in pieno sole senza riflessi. Le tirature variano, da 1.500 copie per uno stabilimento medio a 4.500 o più per un bagno con forte rotazione di clientela giornaliera. La rilegatura standard resta il punto metallico, due punti per la maggior parte dei formati. Per cataloghi dalle 32 pagine in su, alcuni gestori passano alla brossura fresata.

Tre stabilimenti tipo, tre cataloghi diversi

Un bagno storico di Cervia con clientela familiare lavora bene con un A5 da 24 pagine, copertina patinata, piantina a doppia pagina e listino settimanale. Funziona perché il cliente abbonato torna ogni anno e vuole ritrovare la stessa logica. A Cesenatico, dove il pubblico tedesco e nordico è una quota importante della stagione, il catalogo bilingue italiano-inglese diventa quasi obbligatorio, con sezioni per celiaci e vegetariani al ristorante. A Riccione lo stabilimento orientato ai giovani punta su un formato più snello, 16 pagine, grafica pop in quadricromia, mappa dei locali serali e calendario delle serate. Per organizzare il materiale prima dell’apertura conviene partire dalla stampa cataloghi con un brief unico, copertine differenziate e tirature calibrate sulla rotazione del bagno.

Un investimento che si vede in spiaggia

Il catalogo cartaceo non è arredo della receptionist. È lo strumento che racconta lo stabilimento prima che il cliente sistemi l’ombrellone. Helloprint, certificata B Corp e attiva in 32 paesi con oltre 200 partner europei, lavora con stabilimenti, alberghi e operatori turistici lungo la costa, dalla singola tiratura di prova alle commesse di inizio stagione. Per la Riviera 2026 l’orizzonte è quello di sempre, pronti a maggio, in piena forma a luglio, ancora aperti a settembre.