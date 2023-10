Spedizioni celeri e assistenza su misura, EuroBrico è il punto di riferimento italiano nell’ambito di bricolage e Fai-Da-Te

Dagli elettroutensili alla stufa a legna , passando per prodotti per l’illuminazione di casa e complementi d’arredo. La proposta di EuroBrico, accessibile in pochissimi istanti su www.eurobrico.com, è appositamente concepita per quanti desiderano acquistare articoli dedicati alle attività di Fai-Da-Te e bricolage e soluzioni per la manutenzione dei propri ambienti. Caratterizzati da prezzi convenienti, sono accompagnati da consulenze fornite da un team di esperti e sono espressione dei brand di riferimento del settore.

Attiva da oltre trent’anni, EuroBrico è un’impresa italiana condotta dai valori di passione, tenacia e voglia di far da sé. Dispone di più di 25 punti vendita, distribuiti fra Triveneto e Lombardia, e 25 pick-up point. I prodotti che figurano in catalogo sono stati selezionati con l’obiettivo di permettere ad ogni cliente di migliorare i propri ambienti domestici, all’insegna della massima convenienza.

Grazie al costante impegno di ogni membro del team, l’azienda è riuscita ad ottenere autorevoli riconoscimenti. Infatti, per il secondo anno consecutivo, EuroBrico ha guadagnato il secondo posto nella categoria “Miglior E-commerce Brico con negozi dell’anno”, parte della classifica di eccellenze del settore realizzata da ITQF, l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza.

Per quanto riguarda gli articoli acquistabili online, è semplice individuare arredi dedicati agli spazi interni ed esterni della casa, come divani, scarpiere, appendiabiti, letti, specchi, salottini completi, piscine, barbecue, ombrelloni e tende da sole.

Alle soluzioni d’arredo s’aggiungono utensili manuali ed elettroutensili, dai trapani alle motoseghe, dalle smerigliatrici alle saldatrici, nonché indumenti da lavoro, calzature antinfortunistiche, ferramenta, prodotti di idraulica o per il giardinaggio, stufe a pellet, camini e articoli per la manutenzione di bici, moto e auto.

I marchi che figurano in catalogo sono il risultato di un’accurata selezione. Tra le alternative disponibili, sinonimo di massima affidabilità, possiamo ricordare Honda, Awelco, ABAC, U-Power, Lifetime, Philips, Bosch, BTicino e Daikin.

All’assistenza fornita da un gruppo di professionisti e appassionati, accessibile tramite chat online e dalla linea telefonica dedicata, si unisce il servizio “Prenotazione della Chiamata”. Permette di fissare un appuntamento con uno dei membri del team aziendale, nella data e all’orario selezionato dal cliente.

EuroBrico assicura spedizioni celeri e sicure. Il 97% di esse, infatti, si realizza in appena 24/48 ore. Totalmente trasparenti e prive di ogni rischio, infine, sono anche le modalità di transazione implementate. L’utente può scegliere tra carte di credito, PayPal, bonifico bancario, Google Pay, Apple Pay e Scalapay. Diverse soluzioni, per rispondere a qualunque necessità. L’azienda italiana, del resto, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento in Italia nel settore di bricolage, Fai-Da-Te, giardinaggio e home improvement.