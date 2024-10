Smart Home nelle case degli italiani: cosa è il nuovo trend

Le smart home rappresentano un nuovo trend in rapida crescita in tutto il mondo: anche gli italiani, alla ricerca di soluzioni che offrano un mix tra comodità, efficienza energetica e sicurezza, non riescono più a farne a meno per le loro case. Questo fenomeno sta davvero rivoluzionando il modo in cui vivere lo spazio domestico: la tecnologia è diventata un elemento centrale e indispensabile nella gestione degli ambienti.

Considerata la crescente diffusione delle smart home in tutto il Paese, l’inclusione di una VPN Italia sta diventando sempre più opportuna. Le case intelligenti, infatti, fanno affidamento su molti dispositivi connessi a Internet, come termostati, telecamere, assistenti vocali e luci smart. Per questo motivo, la superficie di attacco per eventuali intrusioni informatiche aumenta notevolmente ed è necessario dotarsi di nuovi strumenti con cui difendersi.

Smart home nelle case degli italiani: i numeri del nuovo trend

Secondo un rapporto pubblicato di recente da Verified Market Research, il valore del mercato globale delle smart home nel 2024 ha già ampiamente superato quota 222 miliardi di dollari. Anche in Italia questa tendenza non fa eccezione. Nel 2023, tale parametro ammontava a circa 810 milioni di euro: le cifre sono destinate ad aumentare vertiginosamente nei prossimi anni. Ad oggi, una buona fetta del mercato (24%) è legata alle soluzioni per la sicurezza come videocamere, sensori per porte e finestre e serrature connesse, con un tasso di crescita del 30% rispetto al 2022. Seguono a ruota gli elettrodomestici smart (19% del mercato), i sistemi di riscaldamento e climatizzazione intelligenti (18%) e gli smart speaker come Alexa e Google Home (16% del mercato).

Gli italiani, in sostanza, trovano le smart home più comode e funzionali e prestano sempre più attenzione all’integrazione tecnologica, al risparmio energetico e alla sicurezza. Gran parte dei meriti su questo frangente va all’avanzamento della tecnologia: l’introduzione dell’intelligenza artificiale (AI) e dell’Internet of Things (IoT) ha reso le case intelligenti più automatiche e intuitive che mai. Tra i vantaggi concreti per il consumatore, come accennato, spiccano il risparmio energetico e il maggior comfort, oltre ai prezzi più contenuti dei dispositivi che, rispetto al passato, li rendono più accessibili ad un numero ampio di persone.

Le case intelligenti tra digitalizzazione e connettività

Al giorno d’oggi, la tecnologia è sempre più integrata nella quotidianità: è possibile gestire e controllare a distanza l’ecosistema domestico tramite smartphone, tablet o assistenti vocali. L’esperienza abitativa si rivela dinamica e personalizzata, capace di rispondere ai bisogni e alle abitudini degli utenti in modo intuitivo. Sfruttando l’AI e l’IoT si possono automatizzare compiti come l’accensione delle luci o la regolazione della temperatura, promuovendo la sostenibilità. Termostati intelligenti e prese smart, infatti, contribuiscono alla riduzione degli sprechi e al risparmio in bolletta: questo aspetto, in particolare, è molto apprezzato, di pari passo con un certo aumento della sensibilità ambientale.

Anche la personalizzazione dell’ambiente domestico a fini di intrattenimento è un fattore che sta guadagnando parecchia importanza. Smart TV connesse, sistemi audio multi-room e assistenti vocali offrono esperienze su misura, seguendo gusti e preferenze degli utenti. L’integrazione tra dispositivi di diverse marche, infine, è sempre più immediata grazie alla nascita di appositi protocolli: le barriere di compatibilità stanno pian piano crollando, rendendo le smart home un’opzione più pratica per molte famiglie.