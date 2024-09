Sfruttare l’inglese per fare carriera nel turismo: cosa sapere

Ogni anno, la Romagna acquisisce un numero di turisti sempre più alto: l’investimento nel terziario è importantissimo per la regione che oltre al mare offre sempre più servizi che attirano non solo famiglie italiane ma tantissimi internazionali. Ecco perché chi desidera lavorare in questo ambito deve essere pronto e mostrare solide skill in campo linguistico.

A dominare la scena, come sempre, l’inglese. Non solo in Italia ma in tutto il mondo è la lingua del commercio ed è la più diffusa tanto da essere il principale mezzo di comunicazione tra nazioni diverse. Se sogni di lavorare a contatto con i turisti, avere un linguaggio fluente è fondamentale... ma come riuscirci? Ecco qualche consiglio.

La lingua del turismo in tutto il mondo

L’inglese è considerato la lingua franca del turismo internazionale: che si tratti di accogliere turisti in un hotel, di lavorare in un’agenzia di viaggi, o di fare da guida turistica, la capacità di comunicare in british english è alla base. Gli ospiti si aspettano di poter interagire con facilità durante le loro esperienze di viaggio e quindi anche in località turistiche minori o di piccola dimensione mostrarsi pronti potrà darti la marcia in più.

La padronanza dell’inglese, sebbene essenziale, non deve essere vista come un mero strumento di comunicazione. Nel terziario, incarna la chiave di accesso a ruoli di responsabilità e a opportunità internazionali. Lavorare in una catena alberghiera internazionale richiede tanto di saper comunicare in lingua anglofona quanto di saperlo usare per gestione critiche o negoziazione intervenendo in momenti di difficoltà.

L’importanza della formazione continua

Nel mondo del turismo, l’apprendimento non si ferma mai. Anche chi ha già una buona conoscenza dell’inglese deve impegnarsi in una formazione continua per rimanere competitivo e soprattutto fluente, dopotutto l’esercizio aiuta a mantenere viva la pronuncia e il vocabolario sebbene la parte grammaticale sia fortemente consolidata.

Come fare? Seguire corsi con conversazione in inglese online è un’ottima opzione: potrai affidarti ad insegnanti esperti o madrelingua spiegando quali sono i tuoi obiettivi. Dal migliorare la pronuncia alla costruzione delle frasi a semplicemente acquisire maggiore sicurezza.

Non si tratta dell’unica opzione. Puoi aggiungerci film e serie TV in lingua, seguire canali social e sfruttare il digital al 100% per acquisire il massimo da questa formazione moderna e continuativa.

Le potenzialità dei corsi online

Probabilmente ti starai chiedendo perché scegliere la formazione web rispetto a quella fisica ma ti sveliamo subito i tanti vantaggi. Partiamo con il dire che l’e-learning è sempre più diffuso e negli ultimi anni i tool e i software di sviluppo hanno dato modo di accedere a soluzioni altamente performanti.

Dalla possibilità di seguire le lezioni in autonomia tramite computer o smartphone da casa al risparmio economico, fino al poter scegliere orari maggiormente flessibili rispetto a piccole scuole di cittadine che seguono lezioni con schemi più tradizionali.

Marcia in più l’ampia scelta ma soprattutto la personalizzazione: si ha modo di affidarsi a tutor madrelingua analizzando il proprio punto di partenza, stabilendo insieme traguardi intermedi e andando ad intervenire proprio su quelli che sono i plus necessari per te.