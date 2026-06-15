Sentieri in Musica inaugura l’estate con Il Sentiero dei Pianeti

Domenica 21 giugno a Sogliano al Rubicone una camminata tra natura, astronomia, sapori romagnoli e musica dal vivo, nel programma diffuso de La Notte Rosa 2026

Sogliano al Rubicone (FC) – Un viaggio nello spazio senza lasciare la terra. Sarà questa l’esperienza che domenica 21 giugno 2026 aprirà la XIII edizione di Sentieri in Musica, la rassegna estiva che da anni invita a riscoprire il territorio dell’Alto Rubicone attraverso il passo lento del cammino, la forza evocativa della musica dal vivo e il piacere semplice della convivialità.

Il primo appuntamento della nuova edizione sarà dedicato al Sentiero dei Pianeti, con una camminata guidata di circa 7 km pensata per grandi e piccoli. La partenza è prevista alle ore 17:30 dall’Agriturismo Cà Poggio, a Sogliano al Rubicone.

Al centro della serata ci sarà uno dei percorsi più recenti e affascinanti del territorio: il Sentiero dei Pianeti, nato nel 2025 da un progetto del Comune di Sogliano al Rubicone insieme all’Associazione Astrofili Soglianesi “VEGA”. L’itinerario, lungo circa 7 km, unisce la bellezza dei paesaggi dell’Alto Rubicone al fascino dell’astronomia, trasformando la camminata in un viaggio simbolico attraverso il sistema solare.

Il percorso si sviluppa lungo l’anello del Sentiero di Leonardo da Vinci, parte della rete CAI dei Sentieri dell’Alto Rubicone. Lungo il tracciato si incontrano undici stazioni tematiche dedicate al Sole, ai pianeti e ai principali corpi celesti: pannelli didattici con dati scientifici, curiosità e immagini astronomiche accompagnano i partecipanti passo dopo passo, in un dialogo continuo tra natura, scienza e meraviglia.

Per l’occasione, l’Associazione Astrofili Soglianesi “VEGA” guiderà i partecipanti lungo il cammino con racconti e approfondimenti dedicati al cielo. Al termine della passeggiata, la serata proseguirà con l’osservazione del cielo profondo attraverso i telescopi e con un momento di orientamento stellare con puntatori laser, per imparare a riconoscere stelle e costellazioni sopra le colline romagnole.

Dopo il cammino, la serata continuerà all’Agriturismo Cà Poggio, con una cena sotto le stelle dedicata ai sapori della tradizione romagnola. La loro cucina trasformerà la cena in un momento di convivialità e in un incontro sincero con l’identità gastronomica dell’entroterra.

A chiudere la serata sarà il concerto della cantautrice e polistrumentista romagnola Denise Battaglia. La sua scrittura musicale attraversa sonorità pop, soul e folk. Per Sentieri in Musica, la sua presenza accompagnerà il pubblico dentro un live introspettivo e allo stesso tempo dinamico, capace di alternare atmosfere intime e aperture più ritmate, voce e strumenti, racconto e paesaggio.

L’appuntamento del 21 giugno si inserisce inoltre nel programma diffuso de La Notte Rosa 2026, il grande evento che dal 19 al 21 giugno accende la Romagna e inaugura simbolicamente l’estate italiana. In questa cornice, Sentieri in Musica porta lo spirito della Notte Rosa anche tra le colline dell’Alto Rubicone, trasformando il cammino, la cena sotto le stelle e il concerto in un’esperienza corale fatta di natura, musica, convivialità e meraviglia. Per condividere anche lungo il sentiero il colore simbolo della festa, i partecipanti sono invitati a vestirsi di rosa o a indossare un dettaglio rosa.

Con questo primo appuntamento, Sentieri in Musica rinnova la sua vocazione: valorizzare il territorio attraverso esperienze capaci di unire comunità, visitatori e paesaggio, riscoprendo la bellezza dei luoghi vicini e il piacere di attraversarli insieme.

La XIII edizione proseguirà poi domenica 19 luglio 2026 con il secondo appuntamento, All’ombra delle querce, una nuova camminata di circa 7 km con partenza dalla Chiesa del Farneto, cena all’Agriturismo Il Farneto e concerto dei Panjea, con le loro sonorità reggae.

Info e iscrizioni

La partecipazione agli eventi è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. La quota di iscrizione, comprensiva di camminata guidata, cena e concerto, è di 25 € per gli adulti e 12 € per i bambini fino ai 13 anni compresi. È possibile iscriversi via WhatsApp al numero 333 2893980 oppure attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’evento.