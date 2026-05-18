Scopri la gemma dei Balcani: Albania in estate

L’Albania, come gran parte dell’Europa orientale, è una destinazione che molti ancora sottovalutano: potrebbe quindi essere arrivato il momento di prenderla in considerazione se vuoi vivere un’estate diversa. La ricchezza del territorio è tale da garantirti mare, laghi e città antiche di epoca ottomana, non a caso l’Albania è definita la gemma dei Balcani.

Come raggiungere l’Albania in traghetto

Il modo migliore per raggiungere l’Albania dalla Romagna è tramite un traghetto che parte da Ancona e che fa servizio regolare tra Durrës, ovvero il porto principale in Albania, e Bar in Montenegro. Da quest’ultima destinazione puoi raggiungere il confine in auto ma ricorda di prenotare in anticipo perché in estate l’affluenza è maggiore. Un altro consiglio è quello di arrivare nel porto qualche ora prima e preferire la traversata notturna, soprattutto se non tolleri i viaggi in mare. Al risveglio sarai già sull'altra costa dell'Adriatico, con la tua auto, a un passo dall'avventura.

Prima di partire: documenti e connessione dati

L’Albania non fa parte dell’Unione Europea e non rientra tra i Paesi dell’area Schengen, quindi la carta d’identità italiana non è sufficiente per viaggiare verso tale destinazione: hai bisogno di un passaporto in corso di validità.

Il fatto che parliamo di un paese extra-UE ha altri svantaggi, soprattutto in riferimento alla connessione dati: le regole del roaming stabilite dall’Unione Europea non si applicano in Albania e quindi potresti ritrovarti con spese impreviste se usi la tua SIM italiana.

La soluzione migliore per avere internet in Albania è quella di acquistare una eSIM, ovvero una SIM virtuale che, a un prezzo fisso, ti permette di ottenere un quantitativo specifico di gigabyte, da usare per qualsiasi attività che richieda una connessione di rete.

Itinerari con l’auto: una settimana in Albania

Un itinerario compatto di sette giorni con partenza e ritorno a Durrës è una soluzione che copre le tappe principali. Dal porto si scende verso sud, lungo la Riviera fino a Vlorë, poi a Gjirokastër, città di pietra patrimonio dell’UNESCO , con un castello dall’atmosfera medievale. Gjirokastër è uno di quei paesi che sembra fermo nel tempo, con case in pietra e strade lastricate proprio come si usava secoli fa.

Da qui puoi proseguire verso nord alla volta di Berat, anch’essa patrimonio UNESCO, nota come la “città dalle mille finestre”, un soprannome che deve alle caratteristiche case ottomane affacciate a terrazza sul pendio. Concludi il viaggio a Tirana: una capitale tutta da scoprire, tra cultura, musei e un'ottima scena gastronomica.

Dieci giorni

In dieci giorni puoi spingerti a sud da Gjirokastër e verso la costa ionica, fermandoti alla baia Sazan vicino Vlorë: puoi goderti così le spiagge incontaminate di Himarë e Sarandë. La strada lungo la Riviera è panoramica ma non lasciarti ingannare: richiede la massima concentrazione per tornanti, curve a gomito, animali al pascolo e qualche occasionale buca. Puoi usare un’utilitaria, ma un veicolo un po’ più rialzato ti farà viaggiare più serenamente, valuta quindi la possibilità di un noleggio.

Due settimane: da nord a sud

Per un'esperienza completa, considera l'itinerario che attraversa il paese dal confine macedone fino al Montenegro, toccando Gjirokastër, Vlorë, Berat, Tirana, Krujë, Shkodër e l'omonimo lago. Krujë, a nord di Tirana, è la patria spirituale dell'eroe nazionale Gjergj Kastrioti e custodisce un museo-castello curato nei minimi dettagli. Shkodër, alle porte del Montenegro, vanta il suggestivo castello di Rozafa ed è il punto di partenza ideale per esplorare le Alpi albanesi, con le spettacolari vallate di Valbona e Theth.

Note conclusivi e qualche pratico consiglio

Il carburante è facilmente reperibile e a prezzi convenienti. La valuta locale è il lek albanese: nelle aree rurali resta il metodo di pagamento principale, mentre le carte di credito sono accettate soprattutto nelle grandi città come Tirana. Per il pernottamento, puoi scegliere tra B&B economici e hotel boutique dal costo leggermente superiore, ma comunque inferiore alla media italiana. Come accennato, l'Albania resta una meta ancora sottovalutata, tuttavia le presenze estive crescono di anno in anno. Se desideri vivere il Paese nella sua autenticità, questo potrebbe essere il momento giusto per partire.