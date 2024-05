Scopri la Flair Bartender’s School: La tua scuola di barman a Roma

Tra le fornaci di talenti del bartending italiano, da ormai vent'anni spicca il nome della Flair Bartender’s School (FBS), un istituto divenuto il punto di riferimento per chi cerca un corso cocktail Roma ed è interessato ad entrare in una professione affascinante e sempre in fermento come quella del barman.

Perché scegliere un corso FBS

Nata dall'amore per il bartending all'americana, la FBS opera dal 1997, offrendo vari tipi di corsi nelle sedi di Roma, Latina e Napoli.

La chiave del successo di FBS è derivata dalla combinazione di un'approfondita formazione di base fornita da insegnanti altamente qualificati e un metodo didattico che permette agli studenti di imparare praticamente, assaporando quotidianamente la professione.

Inoltre, diventare un Barman attraverso la FBS è un viaggio verso una carriera dinamica, economicamente stabile e costantemente in crescita. Molte delle stelle brillanti nei locali esclusivi dell'industria dell'ospitalità alla moda sono proprio ex studenti della FBS.

Unendo tradizione e innovazione nei corsi per Barman

Iscrivendosi al 'corso cocktail Roma' della Flair Bartender’s School si intraprende un viaggio serio e stimolante, che svela i segreti di una professione in continuo cambiamento.

Un barman di successo infatti deve mantenere le sue competenze sempre fresche e aggiornate per soddisfare una clientela eterogenea e in continua espansione. Al di là dei corsi di cocktail a Roma, la FBS offre un'ampia gamma di corsi di formazione specializzati per aspiranti barman, baristi, e appassionati. Dai corsi di caffetteria, ai corsi di flair, dalla mixology al latte art.

Tutti i corsi si svolgono nelle tre sedi di Roma, Latina e Napoli e seguono rigidi protocolli di sicurezza. L'organizzazione è di prim'ordine, offrendo ampi spazi per la formazione e le attività di squadra. Le classi sono dotate di attrezzature moderne e tecnologia di punta per garantire che gli studenti ottenere le migliori credenziali pratiche nel loro campo. Di seguito alcuni dei corsi organizzati dalla Flair Bartender’s School: Corso Basic Bartender Corso Bartender Pro Executive Bartender Extreme Flair Advanced Flair Basic Flair Mixology Corso Latte Art Corso Caffetteria Bar Manager Bar Chef Corso Mixologist Avanzato Il tuo viaggio nella professione di Barman può iniziare oggi. Iscriviti a un corso della Flair Bartender’s School e lascia che i tuoi sogni di bartending prendano forma.