Sconti folli? Come riconoscere le truffe dalle offerte vere

Lo shopping online è diventata un’attività quotidiana per milioni di persone, specialmente in Italia. Come avviene con tutte le attività che entrano a far parte di una routine, il rischio è quello di affrontare il mercato con troppa leggerezza, finendo vittime di truffe e raggiri.

I cybercriminali sono sempre alla ricerca di nuovi modi per truffare gli acquirenti. Dietro a grandi sconti, infatti, possono celarsi frodi altrettanto importanti, capaci di mettere a rischio i dati e i risparmi di una persona.

In questo articolo, vedremo quali sono le minacce più comuni nel mondo dello shopping online e cosa possiamo fare per evitarle.

Le minacce più comuni nello shopping online

1. Phishing: il phishing è una delle tecniche più diffuse anche nel 2024 . I truffatori creano siti web falsi che imitano quelli legittimi, come Amazon o eBay, per rubare le credenziali e sottrarre le informazioni di pagamento degli utenti. Questi siti possono essere difficili da distinguere da quelli veri, soprattutto per chi è meno attento.

2. Frodi con carte di credito: in questa categoria rientrano anche il card testing (test delle carte) e il card cracking, aumentati del 200% negli ultimi anni. I criminali utilizzano carte di credito rubate per fare piccoli acquisti, così da verificare la validità della carta e dei codici, prima di effettuare transazioni più consistenti​.

3. Truffe sui social: i social media sono da sempre terreno fertile per le truffe. Circa il 68% delle truffe legate agli acquisti online inizia su piattaforme come Facebook e Instagram , dove vengono pubblicate offerte allettanti con prodotti a prezzi scontati​.

Statistiche sulle frodi online

In Italia, il numero di frodi legate allo shopping online è in costante aumento. Nel 2023 sono state segnalate 71.894 truffe, con perdite totali di oltre 106 milioni di euro. Solo nel mese di dicembre, durante il periodo natalizio e il Black Friday, le perdite ammontavano a oltre 50 milioni​.

Le donne rappresentano il 56,5% delle vittime di truffe online, mentre gli uomini il 42,1%. Le fasce d’età più colpite sono quelle tra i 35 e i 44 anni, seguite dalla categoria 25-34 anni​.

Come proteggersi dalle frodi online

1. Verificare la legittimità del sito: quando fai acquisti online, digita direttamente l'URL del negozio nel browser invece di cliccare su link trovati in e-mail o annunci pubblicitari. Verifica la presenza del lucchetto nella barra degli indirizzi e assicurati che l’URL inizi con “https”​.

2. Utilizzare metodi di pagamento con sistemi di salvaguardia: evita prepagate, bonifici bancari o assegni. Prediligi invece carte di credito o servizi di pagamento online come PayPal, che offrono protezioni aggiuntive in caso di frode.

3. Proteggere le informazioni personali: non condividere informazioni sensibili via e-mail. Usa password forti e uniche per ogni account online e valuta se sia opportuno usare un gestore di password per mantenere al sicuro le credenziali​ di tutti i profili​.

4. Aggiornare hardware e software: tieni sempre aggiornati il sistema operativo e il software dei dispositivi che utilizzi, così da far fronte in modo tempestivo a eventuali vulnerabilità che i cybercriminali potrebbero sfruttare​.

5. Massima cautela per i social media: diffida delle offerte troppo allettanti sui social. Verifica sempre la reputazione del venditore e leggi le recensioni degli altri utenti prima di effettuare un acquisto​.

Consigli per gli acquisti

● Controlla le recensioni e i feedback: prima di fare un acquisto, leggi le recensioni del venditore e controlla il feedback degli altri acquirenti. Le recensioni devono essere scritte in italiano corretto e non necessariamente positive, potenziale indice di feedback falsi.​

● Usa una VPN: un aspetto fondamentale della sicurezza online è la protezione dei tuoi dati personali. Il tuo indirizzo IP, o “ mio IP ”, permette di identificare con grande precisione il tuo dispositivo su Internet. I criminali possono sfruttare l’IP per localizzarti e mettere nel mirino il tuo dispositivo con attacchi malware. Con una VPN (Virtual Private Network) puoi nascondere il tuo IP, proteggendoti in modo efficace quando fai acquisti online.

● Usa e-mail dedicate per gli acquisti: crea un indirizzo e-mail separato per fare shopping online. Così ridurrai il rischio di ricevere messaggi di phishing sul tuo account principale​​.