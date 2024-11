Scarpe sportive: ecco le più gettonate del momento per lui e per lei

Mentre alcune mode vanno e vengono, le scarpe sportive si confermano tra le tendenze più iconiche della stagione. Amate dagli appassionati, ricercate dai collezionisti, questi modelli, oltre a essere indispensabili per l'attività fisica, hanno un assetto confortevole che li rende essenziali nel quotidiano.

Sneakers e scarpe da ginnastica hanno dimostrato di essere l'elemento cardine dei look street style più iconici di sempre e, collezione dopo collezione, sono diventati un simbolo dello stile casual imprescindibile.

Tra brand iconici e modelli di tendenza, ecco quali sono le calzature sportive più gettonate per lui e per lei e perché anche in questa stagione, continuano a rappresentare una scelta di tendenza.



Scarpe sportive: le migliori collezioni e dove trovarle



A rendere le scarpe sportive un elemento irrinunciabile tanto nella moda donna quanto nella moda uomo sono soprattutto i principali brand sportivi, alcuni dei quali, grazie a un heritage glorioso e rinomato, esaltano i loro modelli con un passato ricco di tradizione.

Si tratta dei cosiddetti marchi sportivi intramontabili, come Adidas, Puma, Skechers, Asics e Ducati, che affiancano alla costante ricerca dei materiali l'autenticità di linee che hanno attraversato le epoche.

È proprio questo processo che ha consolidato il successo di sneakers e scarpe da ginnastica vintage, oggi considerate intramontabili per il loro stile senza tempo. Tuttavia, il passato non è il solo elemento distintivo: le calzature sportive di tendenza per lui e per lei si distinguono anche per i design distintivi che si rinnovano anno dopo anno.

Per passare in rassegna le proposte più interessanti del momento, è possibile rivolgersi a rivenditori specializzati come PittaRosso , vero e proprio punto di riferimento del settore sia per quanto riguarda il canale e-commerce che gli acquisti offline, con una serie di punti vendita distribuiti capillarmente sul territorio.

Su PittaRosso si possono acquistare scarpe sportive da donna e da uomo provenienti dai marchi più noti del settore in modo estremamente semplice. Dal 7 novembre è inoltre possibile acquistare le migliori collezioni anche nel nuovo store PittaRosso di Cattolica, in provincia di Rimini, che aggiunge alla Riviera Adriatica un punto vendita altamente qualificato, in cui trovare tutta l'esperienza del brand e i migliori modelli di scarpe da ginnastica del momento.



Nuovi trend di calzature: i modelli di scarpe sportive per lui e per lei



Sono diverse le ispirazioni che guidano le tendenze di scarpe sportive della stagione. A dominare i trend shoes del periodo sono però soprattutto le sneakers alte, in particolare i modelli ispirati alle iconiche scarpe da basket, come le Tonino Lamborghini BullBlaze, le Ducati Track High o le accattivanti Puma Pacer, iconiche nel loro assetto rosso e nero.

Confermata anche la tendenza delle scarpe da ginnastica con suola rocker e punta rialzata ispirate ai modelli di scarpe da corsa: una linea è incarnata dalle Asics Gel-Contend e dalle Skechers Arch Fit nelle calzature sportive da uomo e dalle Skechers Graceful e dalle Skechers Bountiful - Quick Path, nelle calzature sportive da donna, che rispetto ai loro corrispettivi maschili si distinguono per una cifra eccentrica e originale.

Nei modelli da donna restano confermate sia le sneaker chunky sia le più versatili Adidas Court e Puma Rebound, due evergreen insostituibili per la loro semplicità anche nelle mise più casual; i modelli da uomo seguono invece la tendenza casual con quel tocco sportivo in più offerto dalle Nike Defy All Day e dalle Puma Milenio Tech: modelli di calzature ispirati alle scarpe da trekking, considerati già irrinunciabili nelle tendenze dell'abbigliamento Athleisure.

Per quanto riguarda invece i colori, tre le tonalità più popolari del momento spiccano soprattutto il nero e il blu navy per le scarpe sportive maschili, e il grigio e il viola per quelle femminili, affiancati dalle classiche sneakers bianche, che continuano a imperversare anche in questa stagione. Nelle nuove tendenze, infine, non mancano le proposte più innovative: scarpe sportive originali arricchite da dettagli iridescenti e tomaie perlate o metallizzate.