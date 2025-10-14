Sale l’attesa per La Notte d’Oro 2025 di Sabato 18 ottobre

Sabato 18 ottobre, Ravenna si vestirà d’oro e non sarà una notte qualunque. Nel centro storico, tra vicoli, piazze e monumenti illuminati, prenderà vita La Notte d’Oro 2025: un evento che miscela spettacolo, arte, musica, visite guidate e cultura diffusa. Non mancheranno idee regalo originali acquistabili presso i museum store aperti durante l’evento: magneti, shopper a tema, beauty e pochette personalizzate perfette per portare a casa un ricordo tangibile di questa serata speciale.
La Notte d’Oro trasforma Ravenna in un palinsesto diffuso: ogni angolo diventa palcoscenico, ogni spazio una possibilità di scoperta. L’edizione 2025 si arricchisce della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, con inaugurazioni, installazioni e mostre che si estendono dal mattino fino a tardi.
Artisti italiani e internazionali porteranno le loro opere nei musei, nei chiostri, in gallerie e nei luoghi pubblici: un percorso culturale che invita alla contemplazione e alla curiosità.
La Notte d’Oro è pensata per tutti: per chi ama la musica, per chi ama l’arte, per chi desidera camminare tra vicoli illuminati di Ravenna. Famiglie, turisti, cittadini: tutti sono invitati a vivere la città sotto una luce diversa.
La festa comincia quando il buio avvolge la città. Piazza del Popolo diventa il fulcro: alle 21.00, sul palco saliranno i PanPers insieme ad Andrea Vasumi con uno spettacolo comico gratuito. Una miscela di ironia, musica e leggerezza pensata per coinvolgere il pubblico.
Poi, dalle 22.00 all’1.30, il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna – ospiterà WaqWaq Kingdom, duo giapponese (Kiki Hitomi e Shigeru Ishihara) che intreccia tradizione nipponica, ritmi tribali ed elettronica contemporanea, l’ingresso è gratuito.Ad aprire e accompagnare la serata, Undicesimacasa proporrà dj set e sessioni d’ascolto.
Ma la musica non resterà confinata al MAR. Nella basilica di San Vitale si terrà un concerto per archi e flauto alle 21. Nella chiesa del Suffragio un evento dedicato alla chitarra prenderà vita nello stesso orario. Entrambi gli appuntamenti sono promossi dal Conservatorio Verdi, con ingresso libero fino a esaurimento posti.
A Palazzo Rasponi dalle Teste, invece, si potrà esplorare la mostra in corso e divertirsi alla “Cabina fotografica vintage Dedem”, personalizzata per l’evento. Scatti in stile analogico per rivivere il fascino della fotografia di un tempo.Dalle 17, il talk Analogico vs Digitale mette in dialogo professionisti su temi come marketing, tecnologie e linguaggi contemporanei.Sempre nel palazzo, dalle 18, si apriranno le candidature online alla call “esploratori ed esploratrici” per il progetto Footprints.
Per chi desidera un momento ludico, tra le 18 e le 21 lo spazio davanti all’ex edicola di piazza del Popolo si trasformerà in Chiosco Classense – Notte d’Oro in Gioco, con giochi da tavolo moderni e classici. Adulti e ragazzi potranno sfidarsi e divertirsi in un ambiente conviviale.
La Notte d’Oro è anche una grande occasione per scoprire Ravenna attraverso visite guidate gratuite o a pagamento, in vari siti della città.
Molti luoghi storici della città saranno visitabili gratuitamente o con orari prolungati.
La Biennale di Mosaico contemporaneo non resta confinata ai musei: invade la città stessa.Via Zirardini diventerà un’Open-air Gallery con opere condivise.Lo IAT di piazza San Francesco ospiterà il Mosaic Temporary Shop (MTS), spazio tra artigianato e creatività: il collettivo Racconti Ravennati presenterà “Omaggio alla Notte d’Oro”, un punto d’incontro tra artisti, curiosi e creativi.
Così la città diventa tela: il mosaico intreccia antico e contemporaneo, strada e opera, partecipazione e meraviglia.
La Notte d’Oro di Ravenna 2025 promette di essere un evento che unisce memoria e contemporaneità, stupore e partecipazione. Una serata in cui Ravenna apre le sue porte, i suoi monumenti, le sue strade e invita ciascuno a scoprire, a meravigliarsi, a condividere.