Romagna Car: l’autodemolizione a Gatteo che unisce risparmio, ecologia e ricambi garantiti in tutta Italia

Nel cuore della Romagna, a due passi dall'uscita autostradale Valle del Rubicone, c'è una realtà che sta ridefinendo il concetto di autodemolizione. Parliamo di Romagna Car, con sede a Sant'Angelo di Gatteo (FC), un vero e proprio punto di riferimento per privati, meccanici e carrozzerie alla ricerca di soluzioni efficienti, ecologiche e convenienti per la gestione dei veicoli a fine vita e l'acquisto di componenti originali.

Un'alternativa sostenibile ed economica ai ricambi nuovi

Oggi più che mai, la manutenzione dell'auto può pesare notevolmente sul budget familiare o aziendale. Trovare pezzi di ricambio originali e affidabili a prezzi accessibili è diventata una priorità. Romagna Car risponde a questa esigenza con un magazzino costantemente rifornito di ricambi usati accuratamente selezionati e controllati.

Dai motori completi alle componenti meccaniche, fino alla carrozzeria e agli interni: ogni pezzo viene smontato, verificato da personale esperto e catalogato. Acquistare un ricambio usato da Romagna Car non significa solo risparmiare fino al 70% rispetto al listino del nuovo, ma compiere anche una scelta ecologica virtuosa, alimentando l'economia circolare e riducendo l'impatto ambientale legato alla produzione di nuovi componenti. Grazie a un servizio di spedizione rapido e sicuro, l'azienda serve clienti privati e professionisti non solo nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, ma in tutta Italia.

Rottamazione auto a costo zero e zero pensieri

Dire addio alla vecchia auto può essere una fonte di stress tra burocrazia e trasporti. Romagna Car azzera le preoccupazioni offrendo un servizio di rottamazione completo e trasparente. Il cliente viene guidato passo dopo passo, dalla presa in carico del veicolo fino alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che viene gestita gratuitamente dall'azienda nel pieno rispetto delle normative vigenti. Inoltre, per i veicoli non marcianti, Romagna Car mette a disposizione un tempestivo servizio di soccorso stradale e ritiro a domicilio durante l'orario lavorativo.

Professionalità al servizio del territorio

Ciò che differenzia Romagna Car è l'approccio orientato al cliente: la trasparenza nelle valutazioni, la rapidità nella gestione delle pratiche e la consulenza tecnica per identificare esattamente il ricambio necessario (anche tramite un canale WhatsApp dedicato per un riscontro immediato). Che si tratti di un'emergenza stradale, della necessità di smaltire un vecchio furgone aziendale o della ricerca di un componente introvabile, il team offre risposte pronte e soluzioni su misura.