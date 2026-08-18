Rientro dalle Vacanze: 5 Profumi per Ritrovare l’Energia a Settembre

Cinque fragranze per ritrovare slancio e buonumore al ritorno dalle ferie

Il rientro dalle vacanze ha spesso un sapore agrodolce: la valigia ancora da svuotare, la sveglia che torna a suonare presto e la sensazione di dover ripartire da zero proprio quando ci si era abituati al ritmo lento dell'estate. Eppure, settembre non è soltanto la fine di qualcosa, ma anche un nuovo inizio, e il profumo può diventare un alleato prezioso per affrontarlo con lo spirito giusto. La fragranza che scegliamo, infatti, incide sull'umore e sulla percezione di noi stessi molto più di quanto si creda. Ecco allora cinque profumi capaci di restituire energia, buonumore e concentrazione, per trasformare il ritorno alla routine in un piccolo rito quotidiano di piacere.

Erba Pura di Xerjoff: la carica solare degli agrumi

Per chi non vuole abbandonare del tutto l'atmosfera estiva, Erba Pura Xerjoff resta una delle scelte più solari e immediate. La fragranza si apre con un'esplosione di arancia e limone di Sicilia e bergamotto di Calabria, per poi lasciare spazio a un cuore di frutti mediterranei dolci e succosi. Sul fondo, ambra, vaniglia del Madagascar e muschio bianco costruiscono una scia calda e avvolgente, mai stucchevole. È il profumo perfetto per le prime mattine di lavoro, quando serve una nota di ottimismo capace di risvegliare i sensi e strappare un sorriso anche davanti alla lista degli impegni.

Bois Imperial: il legno che restituisce sicurezza

Quando il rientro impone riunioni e nuovi progetti, serve una firma olfattiva che trasmetta autorevolezza. Bois Imperial di Essential Parfums è la risposta di chi cerca un legnoso fresco e contemporaneo: l'apertura di basilico thai e pepe timut regala un guizzo vibrante e leggermente agrumato, mentre il cuore di vetiver di Haiti e le note legnose profonde donano struttura ed eleganza. È una fragranza versatile, adatta tanto all'ufficio quanto alle prime serate d'autunno, che comunica determinazione senza mai risultare aggressiva. Un vero e proprio abito su misura per ripartire con la giusta dose di sicurezza.

Byredo Blanche: la freschezza pulita che rimette in ordine

C'è chi, al ritorno dalle ferie, ha bisogno di ripartire da un senso di ordine e leggerezza. Byredo Blanche interpreta alla perfezione questo desiderio: costruita attorno all'idea di pulito, evoca l'immagine delle lenzuola bianche stese al sole. Le aldeidi e il pepe rosa in apertura lasciano spazio a un cuore delicato di neroli, violetta e peonia, mentre il fondo di legni chiari, sandalo e muschio regala una morbidezza rassicurante. È la fragranza ideale per affrontare la giornata con la mente sgombra, come un foglio bianco pronto a essere riempito di nuovi progetti e buoni propositi.

Black Forest di Al Ambra: intensità fruttata per ritrovare grinta

Chi ama i profumi decisi e non teme di farsi notare troverà in Black Forest di Al Ambra un alleato inaspettato. Questa fragranza dal carattere orientale gioca sul contrasto tra un'apertura scintillante di pompelmo e un cuore di ambroxan che scalda progressivamente la pelle, fino a un fondo legnoso e profondo. Il risultato è una scia magnetica e persistente, capace di dare quella spinta di grinta utile proprio nei momenti di stanchezza post-vacanza. Un profumo che non passa inosservato e che trasforma la voglia di ripartire in pura energia da indossare.

Yara di Lattafa: dolcezza avvolgente contro la malinconia

Il rientro porta spesso con sé un pizzico di nostalgia, e per contrastarla nulla funziona come una fragranza dolce e confortante. Yara di Lattafa, tra le proposte arabeggianti più amate, avvolge con un'apertura luminosa di orchidea, eliotropio e mandarino, per poi rivelare un cuore goloso di frutti tropicali. Il fondo di vaniglia, muschio e sandalo lascia una scia calda e sensuale, perfetta per le prime sere fresche di settembre. È il profumo coccola per eccellenza: quello che regala buonumore e trasforma anche la giornata più grigia in un momento di dolcezza tutta da assaporare.

Che si tratti dell'esplosione agrumata di una fragranza fruttata o del calore avvolgente di una scia orientale, il profumo giusto può davvero cambiare l'umore di una giornata. Al rientro dalle vacanze, scegliere una fragranza che rispecchi lo spirito con cui si vuole affrontare settembre è il modo più semplice ed elegante per ritrovare energia e motivazione. Perché ripartire, in fondo, può anche essere un piacere: basta trovare la scia che sa di nuovo inizio.