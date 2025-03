ResellZone inaugura il nuovo store: 250 persone all’evento di apertura

Sabato 1° marzo, Corso Mazzini 8 (Cesena) è stato invaso dagli sneakerhead per l’inaugurazione del nuovo store di ResellZone. Oltre 250 visitatori hanno partecipato a una giornata dedicata alla passione per lo streetwear, tra release esclusive e pezzi da collezione. L’apertura non è stata solo un cambio di location, ma un vero e proprio evento che ha attirato clienti da tutta Italia grazie a release esclusive e prodotti in edizione limitata.

Fin dal primo pomeriggio, una folla di sneakerhead si è riunita davanti alle vetrine del nuovo store, impaziente di scoprire gli interni e mettere le mani sulle ultime release.

Dalla pagina Instagram al negozio di riferimento: la crescita di ResellZone

Tutto è cominciato su Instagram tra il 2017 e il 2018, quando Andrea Battistini e Lorenzo Gobbi hanno deciso di investire 100€ ciascuno nel reselling di sneaker. Quella che era partita come una piccola iniziativa si è trasformata in pochi anni in un punto di riferimento del settore, con un business in costante crescita.

Il primo grande salto è arrivato nel 2021 con l’apertura dell’ ecommerce , seguito dal primo primo store fisico, sempre a Cesena.

Il successo di ResellZone si inserisce in un mercato in forte espansione: quello del reselling di sneaker e streetwear. Negli ultimi anni, il fenomeno ha trasformato le sneaker da semplici calzature sportive a veri e propri asset da investimento da comprare e rivendere con la stessa logica delle azioni in borsa. Secondo GlobalData, il mercato globale del resale è passato da 28 miliardi nel 2019 a una previsione di 64 miliardi nel 2024, con una crescita annua del 39%.

ResellZone ha intercettato questa tendenza sin dalle origini, posizionandosi come un punto di riferimento per sneakerhead e collezionisti italiani. Il loro modello di business si basa sulla selezione di pezzi esclusivi, rilasciati in quantità limitate, e sulla costruzione di una community attorno alla passione per lo streetwear. Un fenomeno che ha radici profonde nella cultura giovanile, dove marchi come Nike, Adidas e Off-White non sono solo produttori di abbigliamento, ma veri e propri simboli di appartenenza e status sociale.

Tre anni dopo il primo store, la necessità di uno spazio più ampio e di un’esperienza d’acquisto più immersiva ha portato all’inaugurazione della nuova sede. Il fenomeno del reselling di sneaker e streetwear si è consolidato nel tempo, diventando una vera e propria cultura, e ResellZone ha saputo intercettare questa passione con un modello di business vincente.

Un’esperienza d’acquisto esclusiva tra sneaker rare e streetwear di tendenza

Il nuovo store non è solo più grande, ma è stato progettato per offrire un’esperienza immersiva agli appassionati. I fondatori si sono ispirati ai grandi store americani visitati nei loro viaggi, ricreando lo stesso mood: spazi studiati per valorizzare al massimo le sneaker e un ambiente che non sia solo un punto vendita, ma un vero luogo di aggregazione per la community streetwear. L’area premium, dedicata alle sneaker più rare e ambite – tra cui modelli esclusivi firmati Jordan, Off-White e Travis Scott – è il cuore pulsante del negozio. Gli scaffali ordinati e le luci mirate esaltano i dettagli dei prodotti, trasformando lo store in un punto di riferimento per collezionisti e appassionati.

L’inaugurazione ha dimostrato che ResellZone non è solo un punto vendita, ma un vero e proprio centro di aggregazione per la community degli sneakerhead. «Un ragazzo ha comprato una scarpa da 300 euro e ci ha chiesto di autografarla» racconta Andrea Battistini, co-fondatore di ResellZone. «È stato un momento emozionante, che ci fa capire che stiamo andando nella direzione giusta». L’interazione tra clienti, l’interesse per le nuove uscite e la ricerca di pezzi esclusivi hanno reso l’evento un successo. Con uno spazio più grande e una community in continua crescita, il futuro del brand è più solido che mai.