Regali di Natale: le migliori Idee per tutta la famiglia

A chiunque sarà capitato in passato di trovarsi all’ultimo minuto senza idee e dover ripiegare su regali scontati e poco originali. Non accadrà mai più se, come hanno già fatto molti, si sceglie di regalare un'esperienza; ce n’è davvero per tutti i gusti che si tratti di lei, di lui, dei suoceri, della mamma, della sorella, dei nonni o dei bambini.

Il relax In spa

La giornata in un’area wellness è sempre un grande classico quando si avvicinano le feste. Tra le tante idee regalo Natale è quella perfetta per lei o per la coppia che ha bisogno di staccare un po’ dalla routine e dimenticare gli impegni. Idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso kneipp e docce emozionali: sono il giusto contorno a massaggi personalizzati che sanno rimettere al mondo.

Alla guida di fuoristrada e non solo...

Nel momento in cui si cerca il regalo perfetto per lui, spiccano le esperienze di guida. Ritrovarsi in pista alla guida di un bolide come una Ferrari o una Lamborghini per molti è un sogno che diventa realtà. E non è finita qui perché si può guidare davvero di tutto, tra cui addirittura un vero carrarmato come quelli che si vedono nei War Movie più adrenalinici.

In volo

Che sia in elicottero o in mongolfiera, vedere il paesaggio dall'alto riserva sempre un'emozione speciale. Per la coppia o per lui, il giro in elicottero è quello che ci vuole, magari da abbinare ad altri pacchetti regalo come quelli per cene e degustazioni. È davvero entusiasmante sorvolare la zona dove si terrà la cena gourmet in un ristorante stellato che non propone semplicemente una pasto, ma una vera esperienza attraverso il cibo.

La passeggiata a cavallo o in alpaca

A chi piacciono gli animali, vale la pena regalare un'esperienza unica a cavallo di un bellissimo destriero o di un alpaca. I cavalli sono animali maestosi che permettono di fare bellissime escursioni in natura. Invece, un alpaca è una sorta di lama dal pelo lungo che lo rende ancora più adorabile. Addomesticato da migliaia di anni, l’alpaca si può tranquillamente cavalcare, magari in un bosco che è il suo habitat naturale.

Il parco divertimenti per tutta la famiglia

Chi è alla ricerca di un regalo dedicato all’intera famiglia, non dimentichi l’ingresso al parco divertimenti. È una di quelle soluzioni per trascorrere più tempo di qualità in famiglia all'insegna del divertimento su giostre, montagne russe, ruote panoramiche che conquistano sia grandi che piccini.

Il cesto natalizio Made in Italy

Il cesto natalizio è sempre una buona idea sotto le feste. È apprezzatissimo soprattutto quando all'interno si trovano prodotti di alta qualità che sanno coccolare il palato con gusti avvolgenti e preziosi. I classici dolci e lievitati tipici delle feste si affiancano a prodotti d'eccellenza che rendono le feste ancora più lussuose e speciali.

Il buono regalo

Infine, chi tra tutta questa scelta non riesce ancora a trovare un'idea originale, potrebbe risolvere l'inghippo con un buono regalo. Che si tratti di un buono regalo, di un cofanetto o di un'esperienza, il dono è più apprezzato se personalizzato con il nome del destinatario che fa capire che è stato pensato proprio per lui.