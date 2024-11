Refill e ricariche per penne: che cosa sono e perché ne vale la pena

Oggi si sente spesso parlare di refill, cioè di ricaricare i profumi, le creme viso e tutti i prodotti beauty sebbene sia una soluzione in uso anche per le penne e gli strumenti di scrittura. Si tratta di una novità allettante purtroppo ancora poco conosciuta, sebbene ricca di vantaggi e punti di forza.

Che cos’è il refill per le penne dell'ufficio

Si parla di refill delle penne per scrivere bene quando si ricarica solo l'inchiostro senza gettare via l'intera penna. In sostanza, quando l'inchiostro della penna è finito, non se ne acquista una nuova ma si tiene il corpo da riempire con una ricarica. La penna scarica non finisce più nella pattumiera ma va smontata per rimuovere la cartuccia di inchiostro vuota e inserire quella nuova.

Quali tipi di refill esistono

Le pratiche ricariche non sono tutte uguali e vanno scelte in base al tipo di penna e modello. Il refill è una soluzione molto pratica che è disponibile per tanti tipi di penne diverse; sono ormai diffusissime le cartucce per penne stilografiche che da sempre utilizzano questo sistema per scrivere, firmare e siglare i documenti più importanti sulla scrivania dell’ufficio.

Tuttavia, negli ultimi tempi sono arrivati anche i refill per le penne cancellabili, particolarmente in uso tra gli scolari alle prime armi con la scrittura e gli insegnanti.

Lo stesso vale per i refill delle penne gel, ottime per scrivere grazie a un inchiostro più fluido che fa scorrere meglio la penna sul foglio. Ideali per chi scrive molto durante il giorno perché affaticano meno la mano e il polso, oggi si ricaricano con il pratico refill.

Chi usa penne roller o a sfera dovrebbe iniziare quanto prima a usare i pratici refill che contengono inchiostro, rispettivamente, a base di acqua o di olio. L'inchiostro ad acqua delle penne roller ha il vantaggio di essere molto scorrevole mentre quello a olio delle classiche penne a sfera si asciuga prima senza sbavare perciò molto usato su documenti importanti dell'ufficio come fatture, assegni, contratti.

Perché preferire il refill per le penne

Il refill per le penne, che si tratti di uno o dell’altro tipo, conviene sotto diversi punti di vista, sia economici che ambientali.

 Risparmio. Scegliendo il refill di una penna si risparmia. Infatti, la ricarica costa meno che la penna nuova che sia scatto o con il tappo. Calcolatrice alla mano, è sufficiente fare due calcoli per rendersi subito conto che acquistare nuove penne ogni volta fa spendere di più rispetto all'acquisto delle sole ricariche. Chi desidera tagliare i costi della cancelleria dell'ufficio, dovrebbe adottare questa soluzione intelligente quanto prima.

 Sostenibilità. Chi preferisce ricariche e refill per le penne dell'ufficio o di scuola, fa anche un piacere all'ambiente. Infatti, si riducono i rifiuti. Essendo le penne scariche un rifiuto indifferenziato cioè non riciclabile, il vantaggio nell’usare le pratiche ricariche che si montano facilmente, è ancora maggiore.