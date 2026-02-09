RC auto 2025: lievi aumenti, ma ecco come risparmiare con le assicurazioni online

Nel corso del 2025 il mercato delle polizze RC auto in Italia ha registrato un andamento complesso, con prezzi medi in aumento ma anche segnali di stabilizzazione negli ultimi mesi dell’anno.

A confermarlo è l’ultima analisi di Segugio.it, portale di comparazione che monitora costantemente l’andamento dei premi assicurativi nel nostro Paese. Per chi cerca soluzioni convenienti, oggi più che mai è importante affidarsi a strumenti digitali efficaci, come quelli per la ricerca di assicurazioni online, che consentono di confrontare offerte e risparmiare significativamente.

Secondo il rapporto pubblicato, l’incremento medio annuo del prezzo RC auto si è attestato al +2,7%, un dato che indica un rallentamento rispetto agli anni precedenti ma che mantiene comunque il costo delle polizze su livelli elevati.

Il premio medio nazionale è stato pari a 469,86 euro, con un andamento però discontinuo durante l’anno. Dopo un aumento costante da gennaio a luglio, con il picco massimo raggiunto a luglio a 493 euro, i prezzi hanno iniziato a scendere lievemente fino a dicembre, quando il premio medio è sceso a 477 euro.

Una delle caratteristiche più interessanti dell’analisi riguarda la forte variabilità territoriale: le regioni meridionali, in particolare Calabria (+15,8%), Basilicata (+13,0%) e Sicilia (+12,1%), hanno visto crescite molto più marcate rispetto al resto del Paese. Al contrario, regioni come Liguria, Veneto e Toscana hanno registrato variazioni molto contenute, tutte intorno all’1%. Questa disparità riflette diversi fattori legati al rischio, alla concentrazione di sinistri e alla politica tariffaria delle compagnie nelle diverse aree.

In un contesto in cui i prezzi restano comunque alti, il suggerimento principale per gli automobilisti è quello di non accontentarsi della prima offerta ricevuta. Come sottolinea Emanuele Anzaghi, Amministratore Delegato di Segugio.it Broker, «la differenza di prezzo tra le diverse compagnie per lo stesso profilo cliente può essere molto significativa. È fondamentale confrontare le offerte disponibili per individuare la proposta più conveniente ed eventualmente rinegoziare con il proprio assicuratore o cambiare compagnia».

È proprio in quest’ottica che gli strumenti per la comparazione delle polizze online si rivelano preziosi. Utilizzando un comparatore come quello di Segugio.it, nel 2025 è stato possibile ottenere un risparmio medio del 52,2% rispetto al prezzo più alto disponibile sul mercato. Un’opportunità che rappresenta un aiuto concreto per le famiglie italiane, in un momento storico in cui contenere le spese diventa sempre più importante.

Non solo convenienza, ma anche trasparenza e rapidità: le piattaforme online permettono infatti di ottenere preventivi personalizzati in pochi minuti, evitando lunghe attese e complessità burocratiche. Questo facilita la scelta consapevole e aiuta a evitare costi inutili o sovrapprezzi nascosti.

Il 2025, dunque, si conferma un anno di grande attenzione per il settore RC auto, in cui la crescita dei prezzi non è scontata ma si manifesta con differenze regionali significative e andamenti mensili oscillanti. Affidarsi alle assicurazioni online permette di navigare con maggiore sicurezza nel complesso mercato assicurativo, individuando la polizza più adatta alle proprie esigenze e risparmiando fino a metà del costo potenziale.