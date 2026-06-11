Rai presenta i Palinsesti Estivi 2026: un’estate tra Grandi Eventi Sportivi, Intrattenimento Day-Time e Cultura

Dalla Coppa del Mondo FIFA 2026 su Rai 1 all'intrattenimento diurno con i ritorni di Camper e Estate in Diretta. Tutte le novità presentate nella conferenza stampa di Via Asiago.

Con la conferenza stampa ufficiale tenutasi il 28 maggio 2026 nella storica cornice della Sala A di Via Asiago a Roma, la Rai ha alzato ufficialmente il sipario sulla programmazione estiva 2026. Sotto la guida della Direzione Intrattenimento Day Time, capitanata da Angelo Mellone, e dei vertici aziendali, la televisione pubblica si prepara ad affrontare i mesi più caldi dell'anno con un'offerta editoriale profondamente rinnovata, strutturata su tre pilastri fondamentali: la grande copertura dei massimi eventi sportivi internazionali, la capillarità dell'informazione sul territorio e un intrattenimento leggero ma colto, capace di fare compagnia alle famiglie italiane senza rinunciare alla qualità del servizio pubblico.

In un panorama mediatico sempre più frammentato, la sfida della stagione estiva si gioca sulla capacità di intercettare un pubblico dinamico, in movimento e alla ricerca di punti di riferimento fluidi. Per orientarsi al meglio tra le decine di novità e i cambi d'orario dell'offerta televisiva nazionale, gli appassionati e gli addetti ai lavori possono consultare la guida dettagliata offerta da Programmi Tv (programmitv.com), piattaforma leader nel monitoraggio in tempo reale dei palinsesti del digitale terrestre. Scopriamo nel dettaglio come si articoleranno i nuovi palinsesti delle tre reti principali.

Rai 1: La Coppa del Mondo e i Capisaldi del Day-Time

La rete ammiraglia della Rai si conferma il cuore pulsante della proposta estiva, dominata quest'anno dalle grandi dirette calcistiche. A partire dall'11 giugno, infatti, i riflettori si accenderanno sulla Coppa del Mondo FIFA 2026. Nonostante l'assenza della Nazionale azzurra, la Rai garantirà una copertura totale dell'evento, blindando la prima serata e l'access prime time con i match più spettacolari e ampi studi di approfondimento pre e post-partita.

Sul fronte del daytime giornaliero, la continuità si sposa con il rinnovamento dei volti. Dal 2 giugno prende il via UnoMattina Estate (in onda dalle ore 8:30 alle 11:30), quest'anno affidato alla collaudata conduzione di Alessandro Greco e Carolina Rey, pronti a coniugare attualità e intrattenimento leggero. A seguire, la fascia del mezzogiorno torna ad essere territorio di Camper, la cui formula on-the-road si sdoppia: si comincia con Camper in viaggio, con Tinto e Alessia Mancini pronti a esplorare i borghi più suggestivi della penisola coadiuvati dalle pillole culturali del professor Umberto Broccoli, per poi passare la linea agli studi di Via Teulada dove Peppone Calabrese coordinerà una ricca squadra di inviati speciali sul territorio.

Nel pomeriggio pomeridiano, la staffetta più attesa è quella di Estate in Diretta (in onda dalle 17:10 dal lunedì al venerdì). Dopo il saluto di Alberto Matano fissato per il 26 giugno, il contenitore pomeridiano vedrà l'ingresso del conduttore Flavio Montrucchio al fianco della riconfermata Emma D'Aquino, andando a comporre una coppia inedita che promette di bilanciare la cronaca con il costume. Novità anche nel preserale: da metà luglio, le storiche botole de L'Eredità torneranno in onda per sfidare l'access prime time estivo delle reti concorrenti, traghettando il pubblico verso il TG1.

Rai 2: La Casa dello Sport e la Sperimentazione

Se Rai 1 sarà la casa dei Mondiali di calcio, Rai 2 si consacra definitivamente come la rete olimpica dello sport estivo. Un palinsesto monumentale che non lascerà un attimo di respiro agli appassionati delle varie discipline. La programmazione giornaliera sarà ampiamente modificata per ospitare le dirette del Tour de France e del Giro d'Italia Femminile, intervallate dalle sessioni pomeridiane e serali degli Europei di Nuoto e degli Europei di Atletica Leggera. Spazio anche alla palla a spicchi con la Coppa del Mondo di Basket Femminile e alla grande ginnastica con gli Europei di Ginnastica Artistica.

La fine dell'estate non spegnerà l'entusiasmo della seconda rete: la direzione ha infatti confermato la trasmissione integrale degli Europei di Volley Femminile, seguiti immediatamente a settembre dagli attesissimi Europei Maschili, che vedranno l'Italia nel ruolo di paese ospitante e campione da battere. Sul fronte dell'intrattenimento leggero, da segnalare la striscia quotidiana Aspettando BellaMa', un format di scouting guidato da Pierluigi Diaco per individuare la nuova Generazione Z che popolerà il cast della prossima stagione autunnale.

Rai 3: Informazione, Inchieste e Territorio

Rai 3 mantiene intatta la sua vocazione all'approfondimento giornalistico, alla cultura e al racconto della realtà sociale, rimanendo accesa anche nei mesi in cui la concorrenza commerciale tende a spegnersi. Il lunedì sera sarà presidiato dall'informazione giornalistica di Filorosso, in onda dal 15 giugno fino ai primi giorni di settembre, deputato a monitorare la situazione politica ed economica nazionale ed estera con reportage sul campo.

Tra i ritorni più attesi spicca Domenico Iannacone con quattro nuove puntate speciali di Che ci faccio qui, a partire dal 16 giugno, un viaggio profondo ed empatico nelle storie di marginalità e riscatto sociale dell'Italia nascosta. Il mercoledì sera (dall'8 luglio) sarà invece dedicato alla suspense giudiziaria e alla cronaca documentaria con le nuove puntate estive di Un giorno in Pretura, un cult assoluto del servizio pubblico. Per gli amanti dei reportage geopolitici, la seconda serata ospiterà i quattro nuovi documentari internazionali di Fattore Umano.

Non mancheranno i grandi appuntamenti monografici e culturali in prima serata: l'8 giugno andrà in onda uno speciale de Lo Stato delle cose guidato da Massimo Giletti, incentrato su un'analisi storica a ridosso dell'anniversario della morte del Duce. Il 22 agosto, in diretta prime time, le telecamere si sposteranno nel Salento per la consueta e travolgente serata conclusiva de La notte della Taranta, celebrando la musica e le tradizioni popolari italiane.

Un’offerta bilanciata per un’estate di transizione

Il palinsesto estivo delineato dalla conferenza stampa della Rai dimostra la volontà dell'azienda di ottimizzare le risorse e fare sistema di fronte a un calendario sportivo eccezionalmente denso. Se la serialità e le grandi produzioni di intrattenimento puro vengono legittimamente preservate per il kick-off autunnale di settembre, la proposta per i mesi di giugno, luglio e agosto non si riduce a una mera sequenza di repliche, ma offre un'ossatura solida fatta di diretta territoriale, informazione puntuale e grandi emozioni sportive.

I telespettatori avranno a disposizione una proposta variegata, in cui il racconto del Paese reale si affianca alle grandi imprese degli atleti europei e mondiali. Un'offerta che richiede attenzione da parte del pubblico per via della mobilità interna dei programmi, ma che conferma il ruolo centrale della televisione pubblica nell'accompagnare l'estate degli italiani.