Quando un paraurti danneggiato diventa pericoloso

Molti automobilisti considerano il paraurti un elemento puramente estetico e tendono a sottovalutare i danni causati da piccoli urti, soprattutto quelli tipici dei parcheggi o della guida urbana. In realtà, un paraurti danneggiato può rappresentare un rischio concreto per la sicurezza auto, anche quando il problema sembra superficiale. Le normative europee sulla protezione dei pedoni e sulla sicurezza dei veicoli dimostrano che questo componente ha una funzione precisa nella gestione degli impatti e nella riduzione delle conseguenze in caso di incidente. Il pericolo, quindi, può essere nascosto e peggiorare nel tempo, rendendo importante non ignorare anche danni apparentemente minori.

Qual è la vera funzione del paraurti

Il paraurti non è solo una parte estetica della carrozzeria, ma un componente progettato per contribuire alla sicurezza del veicolo e degli altri utenti della strada. La sua funzione principale è assorbire e dissipare parte dell’energia generata durante un urto, riducendo le sollecitazioni trasmesse alla struttura principale dell’auto.

Questo risultato è possibile grazie a diversi elementi interni. La parte visibile in plastica è solo una copertura esterna, mentre sotto di essa si trovano componenti come crash box, rinforzi e assorbitori di energia, progettati per deformarsi in modo controllato durante un impatto. Questo sistema contribuisce a limitare i danni strutturali e a migliorare la protezione dei pedoni, come previsto dalle normative internazionali.

Inoltre, nei veicoli moderni il paraurti integra spesso sensori e dispositivi legati ai sistemi di assistenza alla guida, diventando parte attiva dell’intero sistema di sicurezza.

Quando il danno diventa un rischio per la sicurezza

Non tutti i danni hanno la stessa gravità, ma alcune situazioni aumentano in modo significativo i rischi.

Crepe profonde

Le crepe profonde possono compromettere la capacità del paraurti di assorbire correttamente l’energia. Le normative europee richiedono che le superfici esterne del veicolo non presentino elementi che possano aumentare il pericolo in caso di impatto o contatto. Una struttura danneggiata potrebbe quindi non funzionare come previsto.

Paraurti deformato

Una deformazione, anche se non evidente a prima vista, può alterare la distribuzione delle forze durante un incidente. Questo significa che l’energia dell’urto potrebbe essere trasmessa in modo anomalo ad altre parti del veicolo, aumentando i danni complessivi.

Parti allentate o staccate

Elementi fissati male o parzialmente staccati rappresentano un rischio diretto. Durante la marcia, potrebbero distaccarsi e diventare un pericolo per altri veicoli o pedoni. Il Codice della Strada stabilisce che tutti i componenti devono essere mantenuti in condizioni tali da garantire la sicurezza e non creare pericoli.

Sensori ADAS compromessi

Il paraurti ospita spesso sensori di parcheggio, radar e altri dispositivi utilizzati dai sistemi di assistenza alla guida. Riparazioni non corrette o danni strutturali possono compromettere il funzionamento di questi sistemi. Dopo la sostituzione paraurti o una riparazione carrozzeria, la verifica o la calibrazione dei sistemi può essere necessaria per garantire il corretto funzionamento.

I rischi meno evidenti che molti ignorano

Un paraurti danneggiato può avere conseguenze che vanno oltre la sicurezza immediata.

Revisione auto

Durante la revisione, vengono controllate anche le condizioni della carrozzeria e dei componenti esterni. Danni evidenti, parti non fissate correttamente o elementi potenzialmente pericolosi possono portare a un esito negativo o alla necessità di ripetere il controllo.

Riduzione della sicurezza in caso di incidente

Un paraurti già compromesso potrebbe non garantire lo stesso livello di protezione previsto in fase di progettazione, riducendo l’efficacia complessiva del sistema di sicurezza.

Riduzione del valore dell’auto

Un veicolo con danni visibili o riparazioni incomplete può risultare meno affidabile agli occhi di un potenziale acquirente, influenzando negativamente il suo valore.

Riparare o sostituire: quando è necessario intervenire

Non tutti i danni richiedono la sostituzione completa, ma è importante valutare attentamente la situazione.

Quando riparare

Interventi di riparazione carrozzeria possono essere sufficienti in presenza di graffi superficiali o piccole crepe che non coinvolgono la struttura interna.

Quando sostituire

La sostituzione paraurti diventa necessaria in caso di crepe profonde, deformazioni, supporti rotti o quando sono coinvolti sensori e sistemi di assistenza alla guida. In alcune situazioni, la sostituzione è la soluzione più sicura per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza.

In questi casi, scegliere componenti adeguati è fondamentale per ripristinare la sicurezza del veicolo. Questi ricambi carrozzeria con spedizione gratuita sono l'ideale per chi vuole sostituire un paraurti danneggiato in modo rapido, conveniente e sicuro, evitando di rimandare una riparazione che potrebbe aumentare i rischi durante la guida.

Il Codice della Strada richiede infatti che il veicolo sia mantenuto in condizioni di sicurezza adeguate.

Come prevenire situazioni pericolose

Prevenire i rischi legati a un paraurti rotto è possibile con controlli semplici ma regolari, che aiutano a individuare tempestivamente eventuali problemi prima che diventino più seri. Molti danni, infatti, non peggiorano immediatamente, ma possono evolvere nel tempo a causa delle vibrazioni del veicolo, degli sbalzi di temperatura e dell’uso quotidiano.

Dopo ogni urto, anche lieve, è importante verificare attentamente le condizioni del paraurti. In particolare, è utile controllare la presenza di crepe, anche piccole, perché potrebbero estendersi progressivamente. Allo stesso modo, è necessario osservare eventuali sporgenze o disallineamenti rispetto alla carrozzeria, che possono indicare deformazioni o punti di fissaggio compromessi. Un altro aspetto da non sottovalutare è la presenza di parti allentate: anche un fissaggio parzialmente danneggiato può peggiorare con il tempo e causare il distacco del componente.

È consigliabile prestare attenzione anche al corretto funzionamento dei sensori di parcheggio o dei sistemi di assistenza alla guida presenti nella zona del paraurti. Segnali anomali, malfunzionamenti o avvisi sul cruscotto possono indicare che un danno ha coinvolto componenti più sensibili.

Questi controlli sono utili anche in vista della revisione periodica, durante la quale il veicolo deve essere in condizioni adeguate per essere considerato idoneo alla circolazione. Effettuare verifiche preventive consente di evitare inconvenienti e di intervenire per tempo con una riparazione carrozzeria o, se necessario, con una sostituzione paraurti.

In generale, non rimandare un controllo è la scelta più prudente. Intervenire tempestivamente su un paraurti danneggiato aiuta a mantenere elevati gli standard di sicurezza auto, riduce il rischio di problemi più gravi e contribuisce a preservare l’affidabilità complessiva del veicolo nel tempo.