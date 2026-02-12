Quando l’abitare smette di essere una tendenza e diventa una scelta: il modello Gruppo San Marco

Ci sono aziende che inseguono il mercato e aziende che, più silenziosamente, costruiscono un metodo. Gruppo San Marco appartiene alla seconda categoria. In un settore spesso dominato dall’urgenza di stupire, il brand pugliese ha scelto una direzione meno appariscente ma più solida: progettare soluzioni per la casa che funzionano nel tempo, accompagnando le persone nella gestione quotidiana degli spazi.

Dal 2003, anno della sua fondazione a Soleto, in provincia di Lecce, l’azienda ha sviluppato un’identità chiara e riconoscibile, fondata su un principio essenziale: la casa non è un concetto astratto, ma un insieme di ambienti da vivere ogni giorno, con praticità, equilibrio e continuità. È da questa visione che nasce un catalogo ampio, ma mai dispersivo, capace di coprire le principali esigenze dell’abitare contemporaneo.

L’offerta di Gruppo San Marco si articola in quattro aree che dialogano tra loro. L’arredo indoor privilegia soluzioni funzionali, progettate per semplificare l’organizzazione degli spazi: mobili contenitori, specchi tecnici, sedute ergonomiche e complementi pensati per adattarsi a contesti diversi, senza imporre uno stile rigido. Ogni elemento risponde a un’esigenza concreta, evitando l’estetica fine a sé stessa.

Lo stesso approccio guida la proposta dedicata agli spazi esterni. Gazebi, salottini da giardino, barbecue e ombrelloni non sono accessori stagionali, ma strutture pensate per resistere all’uso e agli agenti atmosferici. L’outdoor diventa così una naturale estensione della casa, progettata con la stessa attenzione riservata agli ambienti interni.

Il comparto piscine rappresenta uno dei pilastri dell’identità aziendale. Le soluzioni disponibili, che si tratti di modelli interrati o di piscine fuori terra , sono accompagnate da una gamma completa di accessori tecnici che ne semplificano la gestione: filtri, robot automatici, coperture e sistemi per il trattamento dell’acqua. Un ecosistema progettato per ridurre la complessità e aumentare la durata nel tempo.

Accanto a questi ambiti, Gruppo San Marco ha consolidato una proposta articolata per il comfort climatico. Pompe di calore, stufe a pellet e caldaie ad alte prestazioni contribuiscono a creare ambienti confortevoli in ogni stagione, con un’attenzione costante al risparmio energetico ed economico, grazie agli incentivi conto termico, e alla sostenibilità.

Il cuore operativo di questa struttura è la piattaforma digitale ufficiale, www.grupposanmarco.eu. Il sito non si limita a presentare i prodotti, ma accompagna l’utente in ogni fase della scelta. Schede tecniche dettagliate, immagini chiare, pagamenti sicuri e spedizioni rapide con corrieri come BRT e FedEx rendono l’esperienza d’acquisto fluida e affidabile.

Un ruolo centrale è svolto dal servizio clienti, pensato come supporto continuo e non come semplice assistenza. La qualità del rapporto con il pubblico è testimoniata da oltre 8.400 recensioni certificate su Trusted Shops, un dato che riflette un livello di fiducia costruito nel tempo.

Questo percorso è stato riconosciuto anche a livello istituzionale. Gruppo San Marco si è classificato 3° nella categoria “Giardinaggio e Piscine” nella graduatoria dei Migliori E-commerce d’Italia 2025/2026, secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza con La Repubblica Affari & Finanza, ed è presente nella classifica Stelle dell’E-commerce 2024/2025 curata da Statista e L’Economia del Corriere della Sera.

A completare il quadro, una comunicazione digitale basata su contenuti utili: tutorial, consigli pratici e aggiornamenti condivisi attraverso Facebook, Instagram e YouTube. Un dialogo che prosegue anche dopo l’acquisto.

Gruppo San Marco, infine, non racconta una visione ideale della casa. Costruisce, giorno dopo giorno, un modo concreto di abitarla.