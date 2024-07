QM Agri: il connubio perfetto fra passione per la terra e ingegno romagnolo

Nel cuore della Romagna, a Sarsina, c'è un'azienda interamente Made in Italy, che produce attrezzature agricole, forestali e di movimento terra di altissima qualità. Ma non è solo questo il loro segreto. QM Agri è una storia di passione, innovazione e impegno per l'eccellenza. Una storia che dimostra come sia possibile coniugare tradizione e modernità, artigianalità e tecnologia, per creare prodotti che fanno la differenza nel lavoro quotidiano di agricoltori e operatori del settore.

Produrre in Italia al giorno d’oggi: il vantaggio di cogliere una sfida

La decisione di mantenere l'intera filiera produttiva in Italia comporta indubbi vantaggi, ma anche alcune sfide da affrontare con determinazione.

Vantaggi:

 Agilità e rapidità. La vicinanza tra le diverse fasi della produzione consente di ottimizzare i tempi e di rispondere prontamente alle esigenze del mercato, garantendo consegne puntuali e certe.

 Controllo qualità totale. Avere il pieno controllo su ogni fase del processo produttivo permette di monitorare costantemente la qualità dei prodotti, intervenendo tempestivamente in caso di necessità e assicurando standard elevati in ogni dettaglio.

 Eccellenza dei componenti. La scelta di fornitori italiani, riconosciuti per la loro esperienza e la qualità dei loro materiali, consente di utilizzare componenti di altissimo livello, contribuendo alla robustezza e all'affidabilità delle attrezzature.

 Valorizzazione del territorio. Il Made in Italy rappresenta un contributo concreto all'economia locale e alla valorizzazione delle competenze e delle tradizioni artigianali del nostro Paese.

Sfide:

 Costi di produzione. Mantenere la produzione in Italia comporta inevitabilmente costi più elevati rispetto alla delocalizzazione in Paesi con manodopera più economica. Tuttavia, la qualità dei prodotti e il valore aggiunto del Made in Italy giustificano ampiamente questo investimento.

 Competitività. La concorrenza di prodotti provenienti da Paesi con costi di produzione inferiori può rappresentare una sfida. Eppure, l’impegno a differenziarsi attraverso l'innovazione, la qualità e il servizio al cliente, offre un valore aggiunto che va oltre il semplice prezzo.

La scelta del Made in Italy è una questione di principio e di responsabilità. Credere fermamente nell'artigianato italiano ed essere convinti di investire nella qualità e nella sostenibilità è un valore aggiunto. Rappresenta la strada giusta per garantire la soddisfazione dei clienti e il successo a lungo termine di ogni azienda.

Qual è stata la ricetta per arrivare oggi al successo

Come ogni impresa che si affaccia su un mercato competitivo, anche QM Agri ha incontrato numerosi ostacoli lungo il percorso. La decisione di cambiare radicalmente la tipologia di attività e ripartire da zero ha richiesto uno sforzo gigantesco sotto ogni aspetto.

Uno dei principali scogli è stato costruire un team di professionisti altamente specializzati, capaci di tradurre la visione in realtà. Parallelamente, ha dovuto conquistare la fiducia dei distributori che, inizialmente, guardavano con scetticismo un marchio emergente.

Altrettanto cruciale è stata la creazione di una rete di fornitori affidabili, in grado di garantire la qualità dei materiali e delle componenti necessarie per le attrezzature.

Non ultimo, ha dovuto affrontare la tempesta perfetta del Covid-19 e le sue conseguenze, che hanno messo a dura prova la resilienza e la capacità di adattamento.

Tuttavia, grazie alla passione, alla determinazione e alla coesione del team, l’azienda è riuscita a superare ogni avversità. Ha investito nella formazione dei collaboratori, instaurato rapporti di partnership solidi con i distributori e selezionato accuratamente i fornitori, privilegiando l'eccellenza e l'affidabilità.

Ha implementato nuove strategie di vendita e di comunicazione, per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal digitale e raggiungere in modo più efficace i clienti.

Oggi, si può dire con orgoglio che QM Agri ha saputo trasformare le sfide in opportunità di crescita. Le difficoltà incontrate l’hanno resa più forte e le hanno permesso di consolidare la posizione sul mercato, guadagnando la fiducia dei clienti e la stima dei concorrenti.

In che modo l’impiego dei prodotti è spesso risolutivo per il cliente?

QM Agri produce attrezzature di alta qualità, ma è anche un vero e proprio alleato strategico per chi opera in condizioni estreme e ha bisogno di soluzioni affidabili e performanti. Trinciatrici, trivelle e pinze da legno sono state progettate per affrontare sfide impegnative, dove l'ottimizzazione dei tempi e la capacità di gestire lavori continui e di grande portata fanno la differenza tra il successo e il fallimento.

Ecco un aneddoto che illustra perfettamente questo concetto. Tempo fa, un'azienda di escavazioni del ravennate si è trovata ad affrontare una situazione critica: un argine del fiume aveva ceduto, causando ingenti danni al territorio circostante. La bonifica dell'area richiedeva la rimozione di numerosi tronchi di grandi dimensioni in tempi rapidissimi.

L'azienda era in difficoltà e si è rivolta alla QM Agri, confidando nella potenza e nell'affidabilità delle sue testate trincianti. Le attrezzature hanno lavorato instancabilmente, sminuzzando i tronchi con una velocità e una precisione sorprendenti. In pochi giorni, l'area è stata completamente bonificata, superando ogni aspettativa e consentendo all'azienda di rispettare le scadenze prefissate.

Questo è solo un esempio di come i prodotti QM Agri possano fare la differenza in situazioni critiche. La tecnologia all'avanguardia, unita alla passione e alla competenza del team, permette di offrire soluzioni innovative che rispondono alle esigenze più complesse.

Oltre ad essere produttore e fornitore di attrezzature, QM Agri è un partner affidabili che accompagna il cliente nella realizzazione dei suoi progetti, offrendo consulenza, assistenza e soluzioni personalizzate. L’obiettivo è trasformare ogni sfida in un successo, garantendo la massima soddisfazione e il raggiungimento dei risultati desiderati.

Il futuro dell’azienda

QM Agri si prefigge di consolidare la propria posizione nel settore delle attrezzature per escavatori, perseguendo una crescita sostenibile e incentrata sulla soddisfazione del cliente.

La visione si articola in quattro pilastri fondamentali:

1. Eccellenza nel servizio al cliente. Diventare un punto di riferimento per i clienti, offrendo un'assistenza impeccabile in ogni fase del rapporto, dalla consulenza prevendita al supporto post-vendita. Creare relazioni durature basate sulla fiducia, l'ascolto e la capacità di anticipare le esigenze del mercato.

2. Espansione della gamma prodotti. Continuare a investire in ricerca e sviluppo per ampliare l’offerta di attrezzature innovative e performanti, in grado di soddisfare esigenze sempre più specifiche. Essere all'avanguardia nel settore, anticipando le tendenze del mercato e offrendo soluzioni tecnologicamente avanzate.

3. Internazionalizzazione. Puntare a espandere la propria presenza a livello globale, costruendo una rete di distribuzione capillare e selezionando partner qualificati e motivati, in grado di rappresentare al meglio il brand e i valori che la distinguono. Portare l'eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo.

4. Potenziamento della capacità produttiva. Investire in nuove tecnologie e infrastrutture per aumentare la capacità produttiva e migliorare l'efficienza dei processi. Essere in grado di rispondere alla crescente domanda del mercato, mantenendo sempre elevati standard di qualità e garantendo consegne puntuali.

In sintesi, l’ambizione dell’azienda è diventare un punto di riferimento globale nel settore delle attrezzature per escavatori, offrendo prodotti e servizi di eccellenza, innovativi e sostenibili. Continuare ad essere un partner affidabile e contribuire al successo e alla crescita del settore agricolo e forestale.