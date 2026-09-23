Punto Sicurezza Casa a Como: dallo showroom alla riqualificazione delle abitazioni già vissute

Nel centro storico di Como, tra palazzi d'epoca e appartamenti da riqualificare, così come nelle ville affacciate sul lago, intervenire sugli infissi di una casa già abitata richiede attenzioni diverse rispetto a un normale cantiere. Caratteristiche delle murature, presenza di arredi ed esigenze quotidiane di chi vive gli ambienti sono infatti elementi da considerare insieme alla scelta del nuovo serramento.

Proprio su questo tipo di interventi si è specializzata Punto Sicurezza Casa , azienda che progetta su misura e installa infissi Made in Italy ad alte prestazioni, con un metodo orientato alla riqualificazione energetica, al comfort e alla sicurezza delle abitazioni già arredate e vissute.

A Como e provincia, l'azienda è presente con un proprio punto vendita e showroom, dove è possibile conoscere da vicino serramenti, porte, oscuranti e sistemi per la sicurezza prima di passare alla progettazione dell'intervento.

Dallo showroom di Como al progetto per la casa

Lo spazio espositivo permette di osservare da vicino materiali e soluzioni differenti prima di arrivare alla progettazione. L'offerta comprende serramenti in PVC, legno, alluminio e legno-alluminio, ai quali si affiancano persiane e oscuranti, tapparelle e frangisole, porte interne e blindate, inferriate e zanzariere. Prodotti Made in Italy e realizzazioni su misura consentono di costruire una proposta che tenga insieme caratteristiche tecniche, funzionalità ed estetica.

La visita in showroom costituisce però soltanto l'inizio del percorso. Ogni abitazione presenta condizioni differenti, soprattutto quando si interviene su edifici esistenti e murature realizzate molti anni fa. Il rilievo delle misure e l'analisi delle caratteristiche costruttive permettono quindi di passare dalla scelta del prodotto alla definizione dell'intervento più adatto agli spazi nei quali dovrà essere installato.

Riqualificare il foro finestra, non soltanto sostituire un infisso

È in questa fase che emerge uno dei principi su cui si basa il metodo di Punto Sicurezza Casa: sostituire una finestra e riqualificare il foro finestra sono due prospettive differenti. Le prestazioni di un serramento dipendono infatti anche dal modo in cui il nuovo elemento viene integrato nell'edificio. Per questo, l'ufficio tecnico realizza prima dell'installazione un progetto di posa secondo le regole PosaClima.

L'esecuzione viene affidata a posatori interni certificati e dotati di patentino DEKRA, permettendo all'azienda di seguire direttamente le diverse fasi del lavoro. La stessa organizzazione risponde a un'altra esigenza centrale negli interventi domestici: operare all'interno di ambienti già arredati e abitati prestando attenzione agli spazi e riducendo l'impatto delle lavorazioni sulla quotidianità della casa.

Dai serramenti alla sicurezza: un progetto che coinvolge più elementi

Il progetto può inoltre coinvolgere più aspetti dell'abitazione. Un serramento può contribuire al comfort e all'efficienza energetica, mentre porte blindate, grate e altri sistemi antieffrazione rispondono a specifiche necessità di protezione.

Persiane, tapparelle e frangisole aggiungono ulteriori possibilità di gestione delle aperture e della luce, porte interne e zanzariere completano invece un'offerta pensata per esigenze funzionali differenti. La valutazione iniziale serve proprio a individuare quali elementi siano pertinenti al singolo contesto, senza mai ricorrere a soluzioni standard.

Assistenza e manutenzione anche dopo la posa

Il rapporto con il cliente continua dopo l'installazione. Punto Sicurezza Casa comprende nel proprio modello di assistenza due manutenzioni gratuite durante i primi due anni e prevede successivamente un servizio annuale personalizzato, con un referente aziendale per l'assistenza e un tecnico dedicato agli interventi di manutenzione.

La dotazione consegnata comprende inoltre un kit con gli strumenti per la cura degli infissi, materiali per la pulizia post-posa, una soluzione per montare tende senza forare il nuovo serramento e video tutorial per alcune operazioni di manutenzione autonoma. A completare il percorso è previsto anche l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), che documenta la classe energetica dell'immobile.

Per Punto Sicurezza Casa a Como, lo showroom diventa così qualcosa di più di uno spazio nel quale osservare finestre, porte e sistemi per la sicurezza. È il punto da cui può iniziare un percorso che mette in relazione prodotto, progettazione, installazione e manutenzione, partendo dalle caratteristiche di una casa già vissuta e dalle persone che continueranno ad abitarla.