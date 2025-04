Prevenzione, manutenzione e prudenza: le principali raccomandazioni per i guidatori in caso di pioggia

Gli automobilisti devono confrontarsi con i problemi causati dalle condizioni meteorologiche avverse. Questi eventi atmosferici e le precipitazioni compromettono la sicurezza stradale perchè creano i presupposti per sbandamenti, incidenti e tamponamenti. I pericoli più insidiosi sopraggiungono con la pioggia, quando la scarsa visibilità e l’asfalto bagnato rendono la guida un’attività rischiosa. Le variabili atmosferiche influenzano le dinamiche automobilistiche, ma vi sono anche altri fattori che possono pregiudicare la tenuta stradale. Alcuni componenti logorati o usurati mettono a repentaglio l’incolumità di conducenti, passeggeri e altri guidatori durante un temporale. Molti sottovalutano l’impatto di un equipaggiamento logorato, ma in questo articolo valuteremo le situazioni critiche ed i comportamenti da adottare in caso di maltempo.

Scarsa aderenza e visibilità limitata: le condizioni che pregiudicano la sicurezza stradale