Polizza RC cane: quali coperture offre?

In Italia la presenza di animali domestici è particolarmente numerosa; secondo la stima della società di ricerche Euromonitor sono circa 65 milioni gli animali da compagnia presenti nelle case italiane; 19 milioni di questi sono cani e gatti, con una leggera prevalenza di questi ultimi.

Essere proprietari di un cane è sicuramente motivo di grande gioia e divertimento, ma al tempo stesso è anche una grande responsabilità perché, così come facciamo noi, anche i nostri amici a quattro zampe possono causare alcuni problemi a cose o persone che potrebbero comportare esborsi di denaro anche piuttosto rilevanti.

È per questo motivo che molte persone hanno stipulato una polizza RC cane , un prodotto che offre diverse coperture assicurative al proprietario dell’animale. Cerchiamo quindi di conoscere più da vicino questo tipo di polizza.

La polizza RC cane è una copertura obbligatoria?

La polizza RC cane non è obbligatoria in Italia. Fino al 2009 è stata in vigore una norma che ne prevedeva l’obbligatorietà, ma essa fu cancellata allorquando il Ministero della Salute eliminò la nota “lista delle razze pericolose”.

L’unica eccezione attualmente prevista si ha quando il veterinario segnali alle autorità un determinato cane in quanto protagonista di uno o più episodi di aggressione.

Va però precisato che, per quanto l’assicurazione del cane non sia obbligatoria, il nostro ordinamento prevede sia la responsabilità civile sia quella penale del proprietario del cane qualora quest’ultimo provochi danni alle cose altrui o procuri lesioni a terzi.

Da quanto detto, il consiglio più sensato che si può dare in questi casi è quello stipulare una polizza assicurativa ad hoc.

Mediamente ciò comporta un esborso annuo che può andare mediamente dai 150 ai 250 euro, somme non particolarmente elevate, soprattutto se si considera che tale prodotto ci tutela da esborsi di denaro che, soprattutto nel caso di lesioni a persone, possono essere altissimi. L’ampia forbice di prezzo dipende sia dalle compagnie assicurative, sia dalle coperture richieste.

Quali sono le coperture offerte da una polizza RC cane?

Le principali coperture di una assicurazione RC cane sono la responsabilità civile per danni procurati a terzi, il rimborso di spese veterinarie in caso di infortunio e l’assistenza legale relativa a controversie legate alla proprietà del cane.

Quando il cane indicato nel contratto provoca un danno alle cose o determini lesioni o morte di persone o animali, la compagnia assicurativa rifonderà quanto dovuto nei limiti previsti dal massimale specificato sul contratto di assicurazione.

Vale la pena ricordare che la copertura è valida soltanto se la conduzione del cane è stata fatta secondo quelle che sono le disposizioni di legge in vigore.

Sono coperti sia il contraente, sia le persone che fanno parte del suo stato di famiglia qualora esse siano proprietarie del cane specificato nel contratto assicurativo.

Polizza RC cane: la copertura riguarda tutte le razze?

Non esiste nel nostro Paese una compagnia assicurativa che copra tutte le razze. È quindi opportuno verificare che il proprio cane non rientri nella lista delle razze non assicurabili. Anche se possono esserci differenze tra una compagnia e l’altra, in molti casi la lista delle esclusioni è quasi identica.

Di norma le razze scoperte sono le seguenti: american bulldog, american staffordshire terrier, bull terrier, cane corso, diversi cane da pastore (Caucaso, Anatolia, Ciarplanina ecc.), dogo argentino, dogo canario, dogue de Bordeaux, mastino napoletano, rottweiler ecc.