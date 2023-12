In un contesto sociale sempre più interconnesso e multiculturale, la pubblica amministrazione assume la responsabilità di abbracciare la diversità, progettando servizi che rispondano alle esigenze dei cittadini e promuovano l'inclusione, eguali diritti e la partecipazione democratica.

Il Diversity Management emerge come una chiave per modernizzare la pubblica amministrazione, consentendole di prosperare e migliorare il benessere organizzativo. Questo approccio dinamico non solo risponde ai bisogni in evoluzione di una comunità in continua trasformazione ma trasforma anche tali necessità emergenti in servizi concreti. Le aziende possono sostenere la pubblica amministrazione nell'istituire un ambiente lavorativo inclusivo, che promuova la diversità e un forte senso di appartenenza all'organizzazione. L'adozione del Diversity Management non solo contribuisce a creare un'immagine positiva di un'amministrazione orientata al benessere dei cittadini ma anche di un datore di lavoro di eccellenza.

Rilevanza delle politiche di diversità e inclusione nei concorsi pubblici

La rilevanza delle politiche di diversità e inclusione si manifesta chiaramente anche nei concorsi pubblici.

Il Diversity Management, tutelando i diritti fondamentali degli individui e rispettando il quadro legislativo, propone misure e politiche volte a favorire un ambiente lavorativo inclusivo. L'obiettivo è riconoscere, rispettare e valorizzare le caratteristiche personali e uniche di ciascun lavoratore, considerandole come un potenziale positivo per l'intera organizzazione.

Il contesto attuale, caratterizzato dalla diffusione delle nuove tecnologie e dalla crescente consapevolezza post-pandemica, sta dando vita a una profonda rivoluzione culturale che coinvolge sia il settore privato che il settore pubblico. La pubblica amministrazione, in particolare, si trova di fronte a una sfida significativa. Per svolgere il ruolo centrale riconosciutogli dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, deve essere in grado di attrarre giovani talenti e nuove professionalità che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del piano. Per maggiori informazioni sui concorsi pubblici , visita il sito di CircuitoLavoro.

Finalità e impatti strategici delle politiche

Riguardo alle finalità e agli impatti strategici delle politiche di diversity management, l'obiettivo principale è creare un ambiente di lavoro inclusivo, sereno e coinvolgente per i dipendenti. Nella nuova visione organizzativa del diversity management, accanto alle politiche di inclusione, si individuano azioni preparatorie alla crescita delle organizzazioni in termini di innovazione e reputazione.

La gestione inclusiva delle diversità attraverso una strategia di diversity management comporta diversi vantaggi per un’organizzazione, inclusa quella del settore pubblico, come evidenziato dallo studio “Costi e Benefici della Diversità“ del 2003 della Commissione europea. Questi vantaggi comprendono:

● il rafforzamento dei valori culturali;

● la promozione dell'immagine dell'organizzazione e della pubblica amministrazione;

● una maggiore capacità di attrarre personale qualificato;

● il miglioramento della motivazione e dell'efficienza della forza lavoro;

● l'aumento dell'innovazione e della creatività.

Il diversity management richiede un cambiamento sia culturale che organizzativo, combattendo le forme di discriminazione sul luogo di lavoro attraverso un nuovo approccio alla diversità e il rispetto delle norme. È cruciale riconoscere, gestire e valorizzare le differenze di ogni lavoratore, inclusi aspetti come età, disabilità, genere e diversità culturale.

Implementazione efficace delle politiche di diversità e inclusione

L'implementazione efficace delle politiche di diversità e inclusione richiede la creazione di un ambiente di lavoro che sia in grado di accogliere e rispettare le differenze dei dipendenti. Ciò può essere realizzato attraverso diverse pratiche, tra cui:

1. Formazione dei dipendenti sui temi della diversità e dell'inclusione: La formazione è fondamentale per sensibilizzare i dipendenti riguardo ai propri pregiudizi e per sviluppare le competenze necessarie per lavorare in modo efficace in un ambiente diversificato.

2. Creazione di politiche e procedure promozionali della diversità: Le politiche e le procedure devono attivamente promuovere la diversità e prevenire la discriminazione. Ad esempio, le politiche di assunzione e promozione possono essere strutturate per garantire una rappresentanza adeguata delle minoranze.

3. Implementazione di programmi di mentoring: I programmi di mentoring sono utili per sviluppare la leadership tra dipendenti provenienti da sfondi diversi. Questi programmi contribuiscono allo sviluppo delle competenze necessarie per progredire nella carriera e favoriscono la diversità nelle posizioni di leadership.

4. Valutazione regolare dei progressi dell'organizzazione: Una valutazione periodica dei progressi dell'organizzazione è cruciale per identificare le aree che richiedono miglioramenti e per sviluppare piani d'azione finalizzati ad affrontare le sfide presenti.

Sensibilizzazione e formazione

La sensibilizzazione e la formazione dei dipendenti sui temi della diversità e dell'inclusione sono elementi cruciali per promuovere un ambiente lavorativo rispettoso e integrato.

La qualità dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione dipende non solo dai necessari processi normativi e regolativi, ma anche dalla dimensione umana, relazionale e comunitaria che li sostiene. La Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emessa a marzo 2023, relativa alla pianificazione della formazione e dello sviluppo delle competenze funzionali necessarie per la transizione digitale, ecologica e amministrativa promossa dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un importante sostegno per i processi decisionali delle amministrazioni pubbliche. L'obiettivo principale di questa iniziativa è accrescere la consapevolezza riguardo ai pregiudizi personali e sviluppare competenze fondamentali per operare con successo in un contesto diversificato. A conferma di ciò, nell'ambito dell'obiettivo di modernizzare la Pubblica Amministrazione, il Governo si è impegnato a favorire una formazione continua e permanente del personale, affiancata da un reskilling professionale mirato, atto a intercettare le trasformazioni del mercato del lavoro conseguenti alla pandemia.

Tuttavia, l'implementazione del PNRR è stata compromessa a causa di storici ostacoli strutturali. Il prolungato blocco del turnover nelle amministrazioni pubbliche ha comportato un disinvestimento da parte dei giovani e delle università nei profili professionali che sono in sintonia con le esigenze delle amministrazioni. Questa carenza di competenze rappresenta una sfida significativa che deve essere affrontata per garantire il successo della transizione digitale, ecologica e amministrativa delineata dal PNRR.

Revisione dei criteri di selezione

In base al nuovo Decreto del Presidente della Repubblica (DPR), l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nella Pubblica Amministrazione (PA) deve avvenire attraverso concorsi pubblici orientati a massimizzare la partecipazione. L'amministrazione che indice il concorso deve adottare la tipologia selettiva più adatta alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso. La riforma dei concorsi del 2023 garantisce nuove e concrete tutele per la parità di genere, promuovendo la parità tra uomini e donne. Per assicurare l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando deve indicare, per ciascuna qualifica oggetto del concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione promotrice, calcolata alla data di adozione del bando. Nel caso in cui la differenza percentuale di rappresentatività tra i generi superi il 30%, a parità di titoli e meriti, si darà precedenza al genere meno rappresentato.

Linguaggio inclusivo

L'inclusione e l'uguaglianza di opportunità richiedono un utilizzo del linguaggio e una comunicazione che siano sensibili alle differenze di genere, evitando stereotipi e rappresentando persone e ruoli in modo diversificato. La comunicazione pubblica, in particolare, deve svolgere un ruolo fondamentale nel favorire cambiamenti culturali e nel contrastare discriminazioni e stereotipi di genere.

Il linguaggio adottato dalla pubblica amministrazione riveste un ruolo strategico nella diffusione di una cultura contraria alle discriminazioni, promuovendo la parità di genere, valorizzando le differenze e contribuendo alla creazione di modelli sociali, lavorativi e culturali inclusivi. Nell'ambito di una cultura attenta al rispetto delle differenze, è essenziale sensibilizzare sull'importanza di un linguaggio parlato, scritto e visivo che si allinei agli obiettivi etici della comunicazione, contrastando gli stereotipi di genere e valorizzando la diversità e la presenza femminile.

Adottare una prospettiva di genere nella comunicazione aiuta a mettere al centro il destinatario, riconoscendo che non esiste un “destinatario” neutro. Un esempio concreto di questa consapevolezza è la decisione della città metropolitana di Milano di adottare linee guida per un linguaggio amministrativo rispettoso del genere, eliminando termini come “sindaca” o “ingegnera” e utilizzando articoli femminili accanto alle parole che non possono essere declinate.

Queste linee guida, influenzate anche dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che pone la parità di genere tra gli obiettivi prioritari, sono state adottate considerando che il 57% del personale nella pubblica amministrazione è composto da donne. La decisione è stata confermata definitivamente a palazzo Isimbardi, e il vicesindaco Francesco Vassallo sottolinea che queste linee guida rappresentano uno strumento per trasformare il linguaggio in un mezzo efficace per costruire una società più equa ed inclusiva.

Composizione delle commissioni esaminatrici

La riforma dei concorsi pubblici specifica dettagliatamente la composizione delle commissioni esaminatrici, coinvolgendo diverse figure professionali. Le commissioni devono includere tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse.

Una novità interessante è la possibilità per le commissioni di includere specialisti in psicologia e risorse umane. Inoltre, è ora possibile svolgere i lavori delle commissioni in modalità telematica. La parità di genere è applicata nella composizione delle commissioni, e per ogni concorso le PA pubblicano avvisi specifici per raccogliere candidature per i membri delle commissioni. L'individuazione dei componenti avviene attraverso un sorteggio tra coloro che possiedono i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti.

Trasparenza e accountability

La modernizzazione dei concorsi pubblici è strettamente connessa alla più ampia riforma delineata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la Pubblica Amministrazione italiana. In questo contesto, la chiave di volta è rappresentata dalla riforma 1.15 , la quale avrà un impatto rilevante sulle dinamiche contabili delle oltre 12mila amministrazioni pubbliche del paese. Nel rispetto degli impegni previsti dal PNRR, entro il 2026, l'intero sistema pubblico italiano, dalle istituzioni centrali alle realtà locali come le aziende sanitarie, si allineerà a un sistema di contabilità basato sul principio 'accrual'.

Una voce autorevole in questo contesto è il Centro Studi Enti Locali (Csel), il quale sottolinea che l'adozione del principio 'accrual' nella contabilità pubblica rappresenta una riforma di matrice comunitaria inserita strategicamente nel quadro del PNRR. Questo cambiamento non solo favorirà la comparabilità dei bilanci pubblici italiani, semplificando la valutazione delle performance amministrative e dei relativi costi e ricavi, ma introdurrà anche un approccio innovativo: le transazioni ed eventi economici saranno registrati in bilancio al momento della loro effettiva occorrenza, indipendentemente dalle transazioni finanziarie.

Secondo il Csel, i benefici primari di questa riforma abbracciano la fornitura di informazioni più esaustive e precise, promuovendo una valutazione trasparente e responsabile delle attività della Pubblica Amministrazione. L'enfasi sulla completezza delle rilevazioni contabili non solo migliora i processi gestionali interni, consentendo una valutazione accurata dei costi ed efficienza, ma fornisce anche gli strumenti necessari per garantire una maggiore equità intergenerazionale e la sostenibilità a medio-lungo termine delle decisioni amministrative.

Monitoraggio e valutazione

La recente introduzione dell'assessment nelle procedure concorsuali, anche per le posizioni non dirigenziali, rappresenta un passo significativo verso l'innovazione e il rinnovamento della Pubblica Amministrazione (PA) italiana.

Il contesto in cui si inserisce questa innovazione è il decreto n. 2 per l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale provvedimento mira a introdurre sistemi di valutazione basati sulle competenze e sulle attitudini nei concorsi per il personale non dirigenziale della PA.

Il termine “assessment,“ derivato dall’inglese “to assess,“ indica la metodologia di valutazione delle competenze e del potenziale di una persona. Si basa sulla raccolta di informazioni e sulla fornitura di feedback relativi a comportamenti, stili di comunicazione e competenze. L'assessment può coinvolgere, oltre al valutato, anche colleghi, capi e clienti, fornendo una panoramica completa delle abilità e delle potenzialità del soggetto.

Le principali modalità di erogazione dell'assessment includono il test della personalità (come il “Big Five” e l’indicatore di personalità di Myers-Briggs), l'Assessment Center e la valutazione della prestazione con sistemi di feedback a 360 gradi. Questi strumenti sono progettati per valutare competenze trasversali, capacità gestionali e interpersonali.

Affinché un assessment sia valido, deve soddisfare alcune proprietà fondamentali. L'attendibilità, la validità e l'utilità sono criteri che garantiscono l'efficacia dello strumento. L'attendibilità si riferisce alla capacità di misurare l'oggetto di valutazione in modo preciso e stabile. La validità assicura che le informazioni raccolte siano utilizzabili per prevedere una prestazione lavorativa, mentre l'utilità verifica la compatibilità dei costi con i benefici attesi.

L'apertura, la trasparenza e l'equità nei processi di selezione sono essenziali per garantire che i posti vacanti siano assegnati in base a criteri oggettivi, come merito, titoli di studio e competenze specifiche. Solo attraverso questo percorso può essere progettato uno strumento adatto a ottenere i risultati attesi.

Benefici e valore aggiunto delle politiche di diversità e inclusione

L'evoluzione della società si riflette sempre più nell'amministrazione pubblica, la quale si sta trasformando in un contesto sempre più diversificato. Questa diversità non riguarda solo gli individui, ma permea anche l'ambiente di lavoro.

Il Diversity Management comprende una serie di interventi che spaziano dall'età e dalle fasi di vita, alle diversità culturali, all'orientamento sessuale, alle pari opportunità tra uomini e donne, alla conciliazione tra lavoro e famiglia, al supporto delle persone con disabilità, e molto altro ancora. Applicare il Diversity Management nell'ambito della pubblica amministrazione risulta, quindi, fondamentale per diversi motivi:

1. Contributo al successo attraverso la diversità individuale: riconoscere e valorizzare le competenze e l'unicità di ogni collaboratore contribuisce al successo complessivo dell'amministrazione pubblica.

2. Creazione di un ambiente di lavoro libero: promuovere un ambiente in cui ogni dipendente può svilupparsi liberamente, indipendentemente dalle proprie caratteristiche personali, favorisce la creatività e amplifica le capacità innovative.

3. Motivazione e benessere: il Diversity Management crea le condizioni affinché i lavoratori mantengano elevati livelli di motivazione e salute, nonostante il prolungarsi della vita lavorativa e l'invecchiamento correlato.

4. Sostegno ai processi di cambiamento: favorisce l'efficacia nei processi di cambiamento, agevolando la collaborazione, il dialogo tra i dipendenti e la condivisione di competenze ed esperienze di lavoro diverse.

5. Comunicazione basata sul dialogo e sul rispetto: valorizza una comunicazione che si basa sul rispetto delle pari opportunità e delle regole del dialogo, contribuendo in modo significativo al benessere complessivo del personale.

6. Attrattività come luogo di lavoro: per mantenere la pubblica amministrazione come un luogo di lavoro attraente, è essenziale implementare strategie di Diversity Management che rispecchiano le esigenze e le diversità presenti nella società odierna.