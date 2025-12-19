Pirigrif a favore della rigenerazione urbana a Modena

Dopo aver partecipato come sponsor all’evento “Traiettorie Urbane e Territoriali” di CNI lo scorso novembre, l’azienda continua a supportare questo obiettivo per il 2026.

Si è tenuto il 7 novembre l’evento “Traiettorie Urbane e Territoriali - Rigenerazione Urbana in quattro città“ per la tappa relativa a Modena. Qui l’azienda locale di soluzioni per l’edilizia Pirigrif ha voluto contribuire come sponsor, credendo fortemente nella rigenerazione urbana come motore per le innovazioni dell’anno 2026. Con l’idea di diventare il general contractor di fiducia del modenese e non solo, Pirigrif punta sulla riqualificazione per creare un territorio, una città, un mondo a misura di cittadini. Lo fa partecipando attivamente ad eventi che sensibilizzano sui bisogni reali degli abitanti e con progetti di ristrutturazione che mettono in pratica i suoi valori fondanti.

Cos’è la rigenerazione urbana

Si tratta di tutto l’insieme di interventi per migliorare parti della città che con il tempo hanno perso la loro attrattiva o funzionalità, o per creare nuovi spazi urbani che seguano determinati criteri da un punto di vista architettonico, sociale, economico e ambientale. Il focus è sulla riqualificazione degli spazi già esistenti. Nulla di ciò che è stato costruito andrebbe sprecato, ma reso più fruibile da parte degli utenti con interventi mirati e migliorie continue. Non si tratta solo di costruire o ristrutturare spazi cittadini, ma di renderli veramente utili alla cittadinanza: sicuri, inclusivi, sostenibili, piacevoli da vivere.

Un elemento importante della rigenerazione, che per Pirigrif è tra gli obiettivi del 2026, è il coinvolgimento delle comunità. Troppo spesso abbandonati, negli ultimi anni, a favore di un individualismo estremo, i gruppi sociali tornano a prendersi il proprio spazio nelle città e nei quartieri. I cittadini sono coinvolti in prima persona nella rigenerazione o nella creazione di luoghi che garantiscano loro una vita attiva, priva di discriminazioni e barriere, funzionale alla crescita economica ma sostenibile per l’ambiente.

Esempi di riqualificazione messi in atto da Pirigrif

L’azienda modenese la cui filosofia si basa proprio sulla sostenibilità ambientale e sociale ha già iniziato a intervenire attivamente sulle aree urbane e suburbane di Modena con progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana. Come il progetto di una grande casa colonica ristrutturata per creare nuovi appartamenti all’insegna del comfort abitativo e del basso impatto sull’ambiente. L’architettura storica rimane intatta, le più innovative tecnologie edili ed energetiche guidano nella ricostruzione di spazi interni più fruibili e confortevoli.

Un vecchio mobilificio è in corso di ristrutturazione per ospitare nuovi loft all’avanguardia dal punto di vista energetico e ambientale. E anche gli edifici che hanno subito danni in seguito al terremoto trovano nuova vita grazie agli interventi di Pirigrif. Il disastro ambientale può essere una tragedia per il territorio, e lo è stato. Ma grazie a idee innovative e professionisti qualificati spinge a una ricostruzione che sia a misura d’uomo, più smart e più sostenibile, perfettamente accessibile e inclusiva.

L’obiettivo 2026: diventare general contractor dell’area modenese

Per l’azienda, da vent’anni impegnata nella costruzione e ristrutturazione di spazi pubblici e privati nell’area modenese, diventare general contractor vuol dire avere piena autonomia nell’intero ciclo di vita dell’edificio. Dalla costruzione alla riqualificazione ed eventuale rigenerazione di interi quartieri, Pirigrif punta a portare la propria filosofia in tutta la provincia di Modena e oltre. Questa poggia su cardini importanti come la sostenibilità e la riqualificazione urbana ed energetica.

Tutti temi fondamentali per CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), per cui la sponsorship degli eventi di fine anno non risulta casuale. Partendo dalla rigenerazione urbana di luoghi abbandonati o obsoleti e ricostruendo tutta l’area modenese secondo questi valori, Pirigrif desidera che la riqualificazione non sia un trend passeggero ma un modo di intendere lo spazio abitativo. Proprio dalla sinergia tra ingegneri, architetti, tecnici specializzati e ditte di soluzioni per l’edilizia può nascere un concetto di quartiere, di città, di mondo nuovo. Basato sull’accessibilità per tutti, sulla sostenibilità ambientale e sulla creazione di comunità attive e unite.

Pirigrif

Modena