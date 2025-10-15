Pianeta Sicurezza amplia gli orizzonti

Pianeta Sicurezza, ente accreditato in Regione Emilia-Romagna per la Formazione Professionale è una società di consulenza multiservizi fondata da professionisti della sicurezza sul lavoro che decidono di mettere a disposizione il proprio know-how e fornire alle aziende un valido e concreto supporto. Il cliente è al centro dell’interesse: vengono offerti servizi a 360 gradi con l’obiettivo di affiancare ogni realtà aziendale, con interventi mirati, concreti ed efficienti. Si opera in ambito di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in cantiere, Igiene e sicurezza alimentare (Haccp), Formazione, ambiente e gestione rifiuti, Privacy, Sistemi di gestione, Medicina del lavoro, Analisi ambientali e di laboratorio, Verifiche periodiche impianti di messa a terra. L’amministratore delegato è il dottor Alessio Pezzi. Mentre, Marco Bianchi (consulente tecnico in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro e Sicurezza alimentare Haccp, Rspp Multi Ateco) è uno dei soci fondatori.

Può presentare l’azienda?

Siamo una società di consulenza multiservizi che ha come focus principale la sicurezza sul lavoro. Negli anni, abbiamo poi integrato vari servizi che si ricollegano tutti in qualche modo a questo snodo cruciale. I tre macrosettori principali sono consulenza, formazione e medicina del lavoro. Non solo, ci occupiamo anche della sicurezza alimentare, dunque igiene e salute degli alimenti, c’è una componente ambientale, quindi di gestione dei rifiuti e infine la parte consulenziale. Redigiamo, inoltre, Dvr e anche piani Haccp per i nostri clienti. Pianeta Sicurezza, dal 2019, è ente accreditato in Regione Emilia Romagna: questo ci offre la possibilità di offrire corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gestire i corsi di apprendistato, oltre all’attivazione di tirocini. Il nostro obiettivo è quello di dare al cliente (seguiamo imprese con un singolo dipendente, fino alle grosse realtà) un unico fornitore. Attraverso tutti i servizi integrati all’interno dell’azienda riusciamo ad offrire una gestione a 360 gradi. Con le leggi attuali, i controlli ispettivi e le sanzioni, le aziende hanno sempre più bisogno di essere seguite in maniera integrata e completa. La nostra gestione facilita, quindi, la stessa azienda sia da un punto di vista di economico, ottimizzando i tempi di lavoro per le aziende; ma anche nella risoluzione di problemi che possono emergere durante le visite ispettive.

Come è nato Pianeta Sicurezza?

Pianeta Sicurezza nasce nel 2014 dall’unione di idee di più soci. Con il tempo ci siamo sviluppati, offrendo una vasta gamma di servizi, andando ad integrare l’offerta da proporre al cliente. Negli ultimi anni la nostra popolarità si è sviluppata a livello locale, integrando anche la tecnologia all’interno dell’azienda come gestionali, realtà virtuale, giochi di carte interattivi (chiamati Serious Play) e percorsi. Procedure, dunque, innovative da un punto di vista consulenziale e della formazione. In questa sede disponiamo di un campo per le prove pratiche (presente sia nella sede di Rimini sia a Cesena), per corsi antincendio, spazi confinati, lavori in quota, con un carrello elevatore di proprietà oltre a corsi Ple (piattaforme di lavoro elevabili) e per lavori elettrici sotto tensione. Poi, è nata l’idea di creare una nuova realtà e dunque allargare gli orizzonti all’interno del territorio. Così è nata una sede nel riminese situata in via Agostino Novella 15 (Viserba).

I vostri punti di forza?

La gestione integrata. Il cliente ha un unico riferimento che gestisce tutti i servizi. Poi c’è la professionalità. Nel nostro organico abbiamo figure con delle caratteristiche uniche, persone che fanno parte del settore e sono estremamente competenti. Fondamentale anche la gestione del “problem solving”, la reazione nella gestione dei problemi che deve essere tempestiva e concreta. Si parla quindi di assistenza al cliente durante le ispezioni ma anche la gestione di eventuali infortuni. Questi punti di forza sono accomunati da una vastissima offerta sulla sicurezza sul lavoro. In materia di formazione gestiamo tutti i corsi presenti oggi e regolamentati dalle normative vigenti.

Parlando di clienti...

La nostra clientela è vastissima, non abbiamo settori di preferenza o che gestiamo meglio di altri. Seguiamo piccole imprese commerciali con pochi dipendenti, fino ad arrivare alle industrie più grandi. Abbiamo le caratteristiche per gestire i vari settori a prescindere dal tipo di azienda. Una gestione in “assistenza”: costruire un vero e proprio rapporto con l’azienda per mantenerla sempre al passo con i tempi. I clienti che ci rendono orgogliosi sono quelli che escono da un’ispezione “indenni”. Abbiamo aziende che gestiamo dal 2014...un’altra immensa soddisfazione: il cliente con noi è tranquillo, è contento della nostra gestione e non vuole cambiarla.

Progetti futuri?

Continuare a crescere, investire in strumenti che offrano un servizio che migliora costantemente. Investire anche dal punto di vista tecnologico, in continua espansione. L’obiettivo fondamentale che ci siamo posti dal primo giorno? Offrire al cliente il miglior servizio possibile.