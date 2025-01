Perché l’analisi fondamentale è utile nel trading online

Se si vogliono prendere decisioni informate e attuare una strategia, che abbia una base solida, l’analisi fondamentale è sicuramente uno strumento che vale la pena tenere in considerazione.

Diversamente da quanto viene fatto attraverso l’analisi tecnica, che tiene conto per lo più dell’andamento dei prezzi tramite grafici e altri pattern, con l’analisi fondamentale vengono presi in esame altri tipi di fattori, come quello economico, finanziario e geopolitico, tutti elementi che sono capaci di influenzare il valore intrinseco di un asset.

Per via della natura complessa e interconnessa dei mercati finanziari moderni, in cui le numerose variabili macro e microeconomiche detengono un ruolo fondamentale nel determinare specifiche tendenze, va da se di quanto sia necessario questo tipo di approccio.

L’obiettivo dell'analisi fondamentale ( vai alla guida ) è quello di comprendere il vero valore di un asset, a prescindere che si tratti di azioni, criptovalute, materie prime o valute. Alla base, infatti, vi è lo studio attraverso cui è possibile determinare se il prezzo corrente sia il riflesso del reale valore sottostante dell’asset. Attraverso la conoscenza dei bilanci aziendali, dati economici, politiche monetarie e altri indicatori economici, i trader sono capaci di ottenere queste risposte.

Tuttavia, è necessario possedere alcune capacità che permettano di fare una valutazione corretta rispetto a queste variabili, al fine di saper scorgere le giuste opportunità di investimento ed evitare rischi inutili.

Soprattutto quando si parla di trading a lungo termine, l’analisi fondamentale gioca un ruolo chiave. Infatti, nel caso in cui si voglia decidere di investire nell'acquisto di azioni di una società, per prima cosa bisognerà prendere in esame lo stato di salute finanziario della suddetta azienda, il suo potenziale di crescita, il settore in cui opera e, ovviamente, tutte le dinamiche di mercato che gli ruotano intorno.

Se si segue questo meticoloso tipo di approccio, sarà più semplice costruire una strategia che abbia una visione il più lungimirante possibile e che si basi su dati concreti, piuttosto che su una instabilità emotiva o su un andamento di mercato nel breve termine.

Tra gli aspetti principali di questo tipo di analisi, vi è la valutazione degli indicatori macroeconomici. Infatti, elementi, come il prodotto interno lordo, i tassi di disoccupazione, l'inflazione e le decisioni delle banche centrali, hanno il potere di influenzare in maniera diretta l’andamento dei mercati finanziari.

Facendo un esempio concreto, se una banca centrale vuole portare avanti una politica monetaria espansiva, ciò comporterà una svalutazione della valuta nazionale, facendo si che gli investimenti denominati in quella valuta risulteranno meno attraenti. Diversamente, la crescita dei tassi di interesse, permette alla valuta di rafforzarsi, attirando l’interesse di capitali stranieri.

Ma non sono solo gli indicatori macroeconomici a dover essere presi in considerazione. Per ottenere una buona analisi fondamentale è necessario valutare anche i fattori microeconomici , come i bilanci aziendali, i flussi di cassa e i dividendi, considerati una fonte primaria di informazione per la maggior parte degli investitori nel mercato azionario.

Infatti, per ottenere una valutazione completa, è necessario prendere in esame fattori come ricavi, margini di profitto e livello di indebitamento di un’azienda, così da essere in grado di capire se il suo modello di business è sostenibile e se il suo potenziale è in grado di generare valore nel tempo.

Se si opera in un contesto altamente competitivo, questo genere di approccio risulta essere fondamentale, dal momento che l'innovazione e la capacità di adattamento sono elementi che determinano in maniera quasi definitiva il successo o il fallimento di un’azienda.

Ma non finisce qui. Altra cosa da tenere bene in mente, è approfondire la situazione geopolitica, dal momento che anche questa ha la capacità di influenzare notevolmente la maggior parte delle attività di trading online. Con eventi geopolitici si fa riferimento a tutte quelle situazioni, come ad esempio guerre, elezioni, accordi commerciali o crisi diplomatiche, che comportano una serie di conseguenze dirette sui mercati.

Nel caso in cui venga fatto un annuncio che dichiara nuove sanzioni economiche, ciò influenzerà in maniera negativa il valore delle valute o delle aziende coinvolte. Al contrario, nel caso di un patto commerciale positivo tra due paesi, la crescita economica verrà stimolata e il valore degli asset correlati ne trarranno giovamento.

Se si è in grado di comprendere quanto questi eventi siano di notevole rilevanza, si potrà anticipare, in maniera consapevole, quelle che con molta probabilità saranno le prossime reazioni del mercato, strutturando una strategia mirata.

A seguito di quanto detto, va da se che, quando si parla di mercato delle valute, l'analisi fondamentale è di grande importanza. In questi casi gli investitori valutari sono portati a prendere in esame le politiche delle banche centrali, i dati sull'occupazione, i flussi commerciali e diverse variabili economiche al fine di prevedere i possibili movimenti dei tassi di cambio.

Anche per il settore delle materie prime, l'analisi fondamentale è essenziale, dal momento che la domanda e l'offerta giocano un ruolo determinante. Infatti, i prezzi delle materie prime sono altamente condizionate da fattori di tipo climatico, dalle tensioni geopolitiche e dalle dinamiche industriali, che influenzano i prezzi delle materie prime come il petrolio, l'oro e i prodotti agricoli. Davanti ad una crisi di un paese produttore di petrolio, ad esempio, l'offerta globale potrebbe ridursi, facendo crescere i prezzi. Gli investitori che controllano sapientemente tutte queste variabili, saranno capaci di ottenere vantaggi dalle fluttuazioni del mercato.

Nel trading delle criptovalute, invece, l'analisi fondamentale prende in esame altri tipi di elementi, come ad esempio l'adozione di specifiche tecnologie, il contesto regolamentare e la sicurezza della rete.

Anche se, il più delle volte, questo mercato venga associato all'analisi tecnica per via del suo alto livello di volatilità, la conoscenza di quelli che potrebbero essere i fattori fondamentali giocherà un ruolo determinante.

Tuttavia, è bene sapere che anche nell’analisi fondamentale possono esserci delle difficoltà, soprattutto per via dell’elevato numero di informazioni che bisogna prendere in esame. L’abilità del trader deve essere quella di riuscire a filtrare i dati utili e interpretarli al meglio, così da evitare spiacevoli sorprese. Oltre a ciò, sarà necessario comprendere in maniera approfondita i meccanismi economici e le dinamiche di mercato, cosa che potrebbe rappresentare un ostacolo, specie per chi è alle prime armi.

Nonostante ciò, l'analisi fondamentale rimane uno strumento imprescindibile per chi vuole fare trading online con strategia.