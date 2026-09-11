Perché collezionare LEGO è diventato un vero hobby da adulti

Per molto tempo, dire di avere una collezione LEGO poteva far pensare soprattutto alla cameretta di un bambino. Oggi, però, i mattoncini hanno conquistato un pubblico molto più ampio: adulti, appassionati di cinema, automobili, architettura, videogiochi e cultura pop.

Non si tratta più soltanto di costruire un giocattolo e poi riporlo nella scatola. Per molti adulti il LEGO è diventato un vero hobby, fatto di ricerca, costruzione, esposizione e, in alcuni casi, collezionismo.

La stessa LEGO dedica oggi un'intera gamma ai costruttori maggiorenni, con centinaia di modelli pensati per essere costruiti, esposti e collezionati.

Dal giocattolo al fenomeno da collezione

Il cambiamento è abbastanza evidente. Accanto ai classici set destinati ai più piccoli esistono oggi modelli estremamente complessi, pensati esplicitamente per un pubblico adulto.

Automobili storiche, edifici famosi, opere d'arte, astronavi, personaggi cinematografici e oggetti della cultura pop sono entrati stabilmente nel catalogo LEGO.

La Jaguar E-Type, il Titanic, il Millennium Falcon, il Concorde o le grandi costruzioni dedicate a universi cinematografici sono esempi di come il concetto di “gioco” si sia trasformato in qualcosa che può anche diventare elemento d'arredo e oggetto da collezione. La gamma ufficiale LEGO per adulti comprende infatti categorie che spaziano dall'intrattenimento all'arte, dai viaggi ai veicoli.

La nostalgia ha un ruolo importante

Ma perché un adulto dovrebbe tornare a giocare con i mattoncini? Una delle risposte più interessanti è la nostalgia.

Molte persone che oggi acquistano set LEGO sono cresciute negli anni Ottanta, Novanta o Duemila e hanno avuto i mattoncini come parte della propria infanzia. Ritrovare determinati personaggi, automobili o ambientazioni significa quindi recuperare un pezzo della propria storia personale.

La nostalgia non è soltanto una sensazione passeggera. Uno studio dedicato al collezionismo di giocattoli vintage ha evidenziato proprio il ruolo della nostalgia nelle diverse fasi della costruzione di una collezione, dall'inizio alla sua evoluzione.

Ed è probabilmente anche per questo che oggi funzionano così bene i set ispirati a film, serie televisive e videogiochi del passato.

Un adulto può acquistare un modello non soltanto perché gli piace costruirlo, ma perché quel modello rappresenta qualcosa che conosce e ama da anni.

Costruire è anche un modo per staccare

C'è poi un altro aspetto: il LEGO offre un'attività completamente diversa da molte delle abitudini quotidiane.

Tra smartphone, notifiche, social network e lavoro davanti a uno schermo, dedicarsi per qualche ora alla costruzione di un modello richiede concentrazione e pazienza.

La stessa LEGO propone oggi contenuti rivolti agli adulti in cui la costruzione viene presentata come un'attività capace di offrire una pausa dalla routine quotidiana.

Il risultato è curioso: quello che da bambini poteva sembrare semplicemente un gioco, da adulti può diventare un modo per rallentare.

Non serve necessariamente costruire un modello da migliaia di pezzi. Anche un piccolo set può diventare un appuntamento personale, magari da affrontare la sera o durante il fine settimana.

Non esiste più un solo tipo di appassionato

Uno degli aspetti più interessanti del LEGO moderno è la varietà.

C'è chi costruisce esclusivamente automobili. Chi cerca i set dedicati a Star Wars. Chi preferisce l'architettura. Chi colleziona LEGO Ideas. Chi ama i fiori e gli oggetti decorativi della linea Botanicals.

E poi ci sono gli appassionati che non si limitano a una singola collezione, ma seguono l'evoluzione dei set e cercano i modelli più particolari.

La gamma per adulti comprende proprio numerosi temi differenti, dagli oggetti decorativi ai modelli complessi da esposizione e alle serie dedicate alla cultura pop.

In questo senso il LEGO è diventato simile ad altri grandi mondi del collezionismo: non è necessario possedere tutto. È sufficiente trovare il proprio settore.

Quando la collezione diventa parte della casa

Un altro elemento che ha contribuito alla crescita del fenomeno è l'esposizione.

Molti set moderni sono progettati per essere mostrati una volta terminati. Una Ferrari, una nave, un'opera d'arte o un edificio possono diventare elementi decorativi tanto quanto una stampa, una fotografia o una riproduzione.

È un cambiamento importante rispetto all'idea tradizionale del giocattolo: il modello non viene necessariamente smontato dopo averlo costruito.

Rimane lì, sulla libreria o su una mensola, come testimonianza di una passione.

Collezionare LEGO senza trasformarlo in un investimento

Naturalmente collezionare non significa necessariamente pensare al valore economico futuro.

È possibile acquistare un set semplicemente perché piace. Anzi, probabilmente è il modo migliore per iniziare.

Il mercato offre modelli economici e costruzioni molto più impegnative, permettendo di scegliere in base ai propri interessi e al proprio budget.

Per chi vuole orientarsi tra le numerose possibilità, può essere utile partire da un catalogo specializzato e confrontare temi, dimensioni, numero di pezzi e caratteristiche dei diversi set, come quelli disponibili nella sezione LEGO di www.sumoproject.click , dedicata agli appassionati di mattoncini e collezionismo.

Un hobby che non ha età

Forse il vero motivo per cui il LEGO ha conquistato così tanti adulti è proprio questo: non obbliga a smettere di giocare, ma permette di trasformare il gioco in qualcosa di diverso.

Può essere creatività, nostalgia, collezionismo, passione per il cinema o semplicemente qualche ora trascorsa lontano dalla frenesia quotidiana.

E alla fine rimane sempre la stessa soddisfazione: mettere l'ultimo pezzo e guardare quello che abbiamo costruito.

Solo che, questa volta, la costruzione potrebbe finire direttamente in salotto.