Perché Affidarsi a Italservizi per la Derattizzazione Roma?

La nostra ditta è un punto di riferimento nel settore della derattizzazione Roma, grazie all'esperienza di anni nel settore.

A Roma, non è raro imbattersi in topi nelle zone cittadine. Le cause di un'infestazione possono essere varie e, quando i topi appaiono, possono rappresentare una grave minaccia. In effetti, i topi sono roditori affinché resistenti, capaci di invadere l'habitat umano.

I topi si classificano principalmente in tre specie urbane: il rattus norvegicus, il ratto rattus e il mus musculus. Ogni singola specie può essere portatrice di malattie. E' quindi essenziale agire prontamente per prevenire una veloce ed esponenziale proliferazione dei topi.

Italservizi: Un Approccio Innovativo alla Derattizzazione Roma

Italservizi offre un servizio di derattizzazione Roma che si discosta dalla prassi. Infatti, la metodologia tipica della derattizzazione prevede l'utilizzo di esche chimiche potenti, inserite in dispenser di sicurezza, accessibili soltanto ai roditori. Ciò consente un'immediata azione su ampia scala ma non gestisce le carcasse dei topi, che poi possono decomporre ovunque.

In contrasto, Italservizi assicura un approccio ecosostenibile alla derattizzazione a Roma, attraverso l'utilizzo di dispositivi speciali chiamati Ekomille. Questi apparecchi possono contenere e catturare fino a 100 topi di piccola dimensione.

Derattizzazione Roma Ecologica: Il Funzionamento degli Ekomille

Lo Ekomille, il dispositivo offerto da Italservizi, è dotato di un'attrazione per i roditori e presenta numerosi alimentatori con semi di girasole. Il processo di cattura dei topi è semplice. Essenzialmente, i topi vengono abituati all'apparecchio e, una volta che lo considerano una fonte di cibo, il dispositivo si attiva, iniziando a catturare i roditori all'interno attraverso un sensore elettromeccanico.

Il design dell'Ekomille prevede che la parte inferiore contenga acqua e un liquido antiputrescente e deodorante, che narcotizzerà il topo al suo interno e ne impedirà la decomposizione.

Perché é considerato innovativo l'Ekomille? In quanto sviluppato come un sistema di cattura puro; la soppressione dei roditori catturati é una scelta opzionale, poiché il dispositivo permette anche la cattura dei roditori vivi. Questa scelta ecologica e a basso impatto ambientale, é frutto dell'incessante impegno che Italservizi pone in ogni aspetto del suo lavoro.

Per chiunque fosse interessato al servizio di derattizzazione Roma, Italservizi é raggiungibile presso la nostra sede in Via Nomentana, 761 o al numero telefonico 06.30361643.