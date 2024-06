Penne per scrivere in ufficio e a scuola: quale tipo scegliere?

Di penne per scrivere in ufficio e a scuola ne esistono davvero di tanti tipi diversi da scegliere in base alle caratteristiche e alle singole esigenze. Infatti, non tutte le penne vanno bene per i medesimi scopi. Analizziamo gli strumenti di scrittura più usati un po’ più da vicino e capiamo meglio quale scegliere di volta in volta.

Le classiche penne a sfera

Tra le penne per scrivere di tutti i colori , quelle a sfera sono le più diffuse in assoluto perché semplici e pratiche. Note anche come Biro o Bic, dal nome rispettivamente del loro inventore e di uno dei brand che la produce, funzionano grazie a una sfera sulla punta che con la pressione permette la fuoriuscita dell’inchiostro. Con il tappo o a scatto, sono l’ideale per tutti i giorni. Sono disponibili in una gamma di colori ristretta: nero, blu, rosso, verde e lilla.

Le penne roller per un tratto più morbido

Quando si parla di penne roller, invece, si fa riferimento a una variante delle penne a sfera. Il funzionamento è pressoché identico e la differenza sta nel tipo di inchiostro, il quale è a base di acqua al posto di olio o gel. Essendo più morbido, l'inchiostro si stende meglio sul foglio rendendo lo strumento più confortevole e piacevole. Sono penne perfette per chi ogni giorno scrive molto a mano.

Le comodissime penne gel

La penna gel ha un funzionamento molto simile a quello della classica penna a sfera. L'unica differenza sta nella composizione dell'inchiostro che è appunto gel. Questa sua caratteristica le permette di scorrere facilmente sul foglio di carta quindi è perfetta per un uso intensivo. L'inchiostro gel consente, inoltre, di avere una gamma di colori più ampia rispetto alle classiche penne a sfera.

Le penne in feltro per disegnare

Tra i tanti tipi di penne e strumenti di scrittura, anche le cosiddette tratto pen meritano un piccolo approfondimento. Le altresì note come penne con punta in feltro sono le più indicate per disegnare. Con un tratto di vari spessori, oggi si stanno diffondendo grazie agli appassionati di lettering e di illustrazioni. Sono disponibili in tantissime sfumature, indispensabili per realizzare illustrazioni e disegni dai colori vividi e brillanti.

Le bellissime penne stilografiche

La penna stilografica è la più bella in assoluto grazie al suo pennino dall’aria tradizionale che comunica importanza. Perfetta per fare un regalo, è il tipo di penna da usare per firmare i documenti più importanti.

L’inchiostro liquido di una penna stilografica impiega qualche secondo in più per asciugarsi perciò meglio fare attenzione a non fare sbavature, da prevenire usando carta da lettere la quale vanta una porosità maggiore rispetto ai classici fogli della stampante.

Le fineliner per il disegno tecnico

Infine, le fineliner sono un particolare tipo di penna pensata appositamente per il disegno tecnico dove occorre la massima precisione. Con inchiostro a china, hanno un tratto estremamente preciso, proprio quello che ci vuole per tracciare linee e bordi dritti senza sbavature poihcè l’inchiostro si asciuga immediatamente.